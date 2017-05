Ariana Grande não se feriu em explosão na Arena Manchester

A explosão na arena de Manchester, na Inglaterra, onde ocorria um show da cantora Ariana Grande nesta segunda-feira, deixou mortos e feridos. A cantora, que já havia deixado o palco no momento do incidente, não se feriu, informou sua assessoria.

Popular especialmente entre crianças e adolescente, que formavam a maioria do público, Ariana tem shows marcados para no final de junho no Brasil.

Ainda não há informações sobre as vítimas ou sobre as causas da explosão. Em comunicado, a polícia de Manchester pediu que a população evite a área.