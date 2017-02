Argentinas fazem ‘tetazo’ a favor do topless

Centenas de mulheres foram às ruas em Buenos Aires nesta terça-feira para fazer uma manifestação inusitada, um “tetazo” (ou “tetaço”, em tradução livre). O intuito era expor os seios femininos para protestar a favor do “topless” em praias e parques.

Na semana passada, em Necochea, um balneário ao sul de Buenos Aires, policiais ordenaram que três mulheres vestissem seu biquíni completo e as ameaçaram de prisão. O incidente desproporcional provocou uma discussão na Argentina sobre as liberdades individuais, o machismo e o moralismo.

A polícia queria ainda enquadrar as mulheres por desacato e atentado ao pudor. O juiz Mario Juliano, do tribunal Criminal 1 de Necochea, resolveu arquivar o caso por “carecer de relevância contravencional” e pediu “prudência” à polícia. “A defesa irrestrita das liberdades me leva a me posicionar em favor das mulheres que decidiram expor seus peitos, do mesmo modo que apoio as manifestações (tetazos) que acontecerão nos próximos dias em defesa dos direitos”, escreveu.

A convocação em Buenos Aires reuniu mais de 200 mulheres, sob o lema “o único seio que incomoda é o que não se pode comprar”. Protestos também foram realizados em Rosário e Mar del Plata.