Arábia Saudita intercepta míssil lançado sobre a capital Riad

A Arábia Saudita interceptou um míssil lançado pela força aérea do Iêmen sobre o Aeroporto Internacional King Khalid, na capital Riad, segundo informações da rede americana CNN.

Em mensagem transmitida pela TV Al-Arabiya, o Ministério da Defesa da Arábia Saudita disse que o míssil foi interceptado a nordeste de Riad. Já o Ministério da Defesa do Iêmen disse que o ataque “abalou a capital saudita” e que a operação foi bem sucedida. Disse também que foi usado no ataque um míssil balístico de longo alcance fabricado no Iêmen e chamado “Burqan 2H”.

Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita vem combatendo rebeldes Houthi, que são apoiados pelo Irã, no Iêmen. Os rebeldes derrubaram em 2015 o governo internacionalmente reconhecido do país.

(Com Estadão Conteúdo)