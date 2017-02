‘Aqui as pessoas não tem acesso a armas’, diz Hollande a Trump

O presidente francês, François Hollande, reagiu aos comentários de Donald Trump de que “Paris não era mais Paris” depois dos ataques terroristas de grupos radicais islâmicos e cobrou apoio a países aliados dos Estados Unidos.

“Há terrorismo e temos que lutar contra isso juntos. Eu acredito que nunca é bom mostrar o menor sinal de provocação a um país aliado. Eu não faria isso com os Estados Unidos e estou insistindo com o presidente dos Estados Unidos a não fazer isso com a França”, disse Hollande.

“Não farei comparações, mas aqui as pessoas não tem acesso a armas. Aqui, você não tem pessoas abrindo fogo em uma multidão simplesmente pela satisfação de causar drama e tragédia”, disse o presidente francês respondendo a perguntas durante uma visita a Feira de Agricultura de Paris.

Durante um discurso na Conferência da Ação Política Conservadora, na sexta, Trump repetiu suas críticas à maneira de a Europa lidar com os ataques de grupos radicais islâmicos dizendo que um amigo não queria mais levar sua família a Paris. Mais de 200 pessoas morreram em uma série de ataques na França desde o começo de 2015 e o país está em estado de emergência desde novembro do mesmo ano.

(Com Reuters)