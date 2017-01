Apple confirma que retirou app do NYT da China por censura

A Apple confirmou nesta quinta-feira que retirou o aplicativo do jornal New York Times da versão chinesa de sua loja on-line. O site do jornal está bloqueado na China há vários anos. “Há algum tempo o aplicativo do New York Times não podia mostrar nenhum conteúdo para a maioria de nossos usuários na China e nos informaram que violava normas locais”, disse Carolyn Wu, porta-voz da Apple.

Os usuários de produtos Apple registrados na China já não podiam baixar o jornal nova-iorquino. Outros apps, como o Facebook, podem ser baixados da Applestore, mas não utilizados por causa do sistema de censura do regime comunista, que bloqueia várias redes sociais e sites da imprensa internacional (Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Le Monde, entre outros).

Desde que em 2012 publicou uma investigação sobre a fortuna da família do ex-primeiro-ministro chinês Wen Jiabao (avaliada em 2,7 bilhões de dólares ou mais de 7 bilhões de reais), o New York Times está na mira de Pequim. Depois da publicação, um jornalista do NYT teve de abandonar a China, pois as autoridades negaram a renovação de visto a ele.

(Com agências EFE e Reuters)