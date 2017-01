Após terremoto, avalanche atinge hotel na Itália

Um hotel na cidade de Farindola, na província italiana de Pescara, foi atingido por uma avalanche na noite desta quarta-feira e deixou dezenas de pessoas soterradas. De acordo com fontes locais, havia 22 hóspedes no Hotel Rigopiano, além dos funcionários, o que totalizaria 30 desaparecidos.

Em entrevista, o chefe das operações de busca e resgate, Antonio Crocetta, disse que “há muitos mortos”. Especialistas acreditam que a avalanche tenha sido provocada pelos quatro terremotos que atingiram a zona central da Itália na manhã de quarta, todos com magnitude de 5.0 a 5.4 graus na escala Richter. O hotel fica na região de Abruzzo, uma das mais afetadas.

O trabalho das equipes de resgate começou após receberem algumas mensagens de texto onde advertiam sobre a avalanche, mas as condições do tempo com intensas nevadas e mais de cinco metros de neve acumulados dificultaram o trabalho. Por volta das 4h (hora local) desta quinta-feira, chegaram com esquis as primeiros equipes de resgate do Corpo dos Alpinos e regataram dois homens, Giampiero Parete e Fabio Salzetta, hóspedes que não estavam no interior do hotel durante o desmoronamento e que conseguiram se refugiar em um carro e alertar sobre o que estava acontecendo.

Também estão chegando algumas ambulâncias e outros veículos de resgate que se vão abrindo passagem lentamente graças a máquinas para remover neve. De acordo com os primeiros depoimentos das equipes de resgate, os primeiros testemunhos das equipes de resgate, o hotel desabou parcialmente e está completamente soterrado sob a neve e que conseguem ver algumas luzes, mas não estão escutando vozes em seu interior.

(Com ANSA e EFE)