Após internação, Príncipe Philip deixa hospital em Londres

O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, deixou nesta quinta-feira o Hospital King Edward VII, em Londres, onde ingressou na última terça, como “medida de precaução” por causa de uma infecção, confirmou à Agência Efe um porta-voz do Palácio de Buckingham. Por conta da internação, o príncipe, de 96 anos, não pôde acompanhar, ontem, a monarca ao Parlamento, onde ela leu o chamado “Discurso da Rainha”, o programa legislativo do governo da primeira-ministra britânica Theresa May.

A rainha esteve acompanhada ontem na Câmara pelo seu filho mais velho e herdeiro da coroa britânica, o príncipe Charles. O príncipe Philip tinha sido internado na noite de terça-feira por causa de uma infecção, segundo informou a residência oficial da família real britânica.

Em maio, o Palácio de Buckingham informou que o príncipe vai se retirar da vida pública nos próximos meses, após acompanhar durante 70 anos a rainha Elizabeth II nos atos oficiais e as visitas ao exterior. Mesmo que não vá mais participar de compromissos públicos, o príncipe vai acompanhar a rainha em algumas ocasiões, como deve acontecer em novembro, quando o casal vai comemorar bodas de Titânio.

O príncipe Philip desfrutou de relativa boa saúde durante a maior parte da sua vida, e se recuperou de um problema coronário – obstrução de uma artéria – em 2011 e de uma infecção na bexiga, em 2012.

