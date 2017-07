Após briga de torcida, arquibancada desaba e mata 8 no Senegal

Pelo menos oito pessoas morreram e 30 ficaram feridas após uma parede de um setor da arquibancada do Estádio Demba Diop, em Dacar, desabar e esmagar torcedores ao término da final da Copa da Liga Senegalesa, neste sábado.

De acordo com testemunhas, uma briga começou entre os torcedores rivais ao fim da prorrogação, na vitória por 2 a 1 do Stade de Mbour sobre o US Ouakam. Assim que a polícia atirou bombas de gás lacrimogêneo, na tentativa de dispersar a multidão, as pessoas se aglomeraram perto de uma saída, forçando o muro e ocasionando a queda.

Horas depois do incidente, Saydou Gueye, porta-voz do governo senegalês, condenou os atos violentos e informou que as autoridades transferiram as vítimas para hospitais próximos.

Além disso, as autoridades abriram uma investigação sobre o incidente. “O Estado levará a cabo uma investigação judicial para esclarecer o que aconteceu e identificar os responsáveis. A lei se aplicará com todo rigor”, disse Gueye.

Em decorrência da tragédia, o governo também anunciou a suspensão de qualquer atividade esportiva ou cultural durante o período de campanhas partidárias para as eleições parlamentares, marcadas para o dia 30 de julho. Em sinal de luto, os partidos políticos cancelaram todos os atos previstos para este domingo.

(com Estadão Conteúdo)