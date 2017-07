Aos 105 anos, morre médico mais velho do mundo em atividade

O japonês Shigeaki Hinohara, que já foi considerado o médico em atividade mais longevo do mundo, morreu nesta terça-feira, aos 105 anos em um hospital de Tóquio, capital do Japão.

Hinohara, especialista em alimentação e longevidade, que exerceu a medicina de maneira ativa até após os 100 anos de idade, faleceu de insuficiência respiratória crônica às 6h33 (hora local).

Ele nasceu no dia 4 de outubro de 1911, na província de Yamaguchi, no oeste do Japão, e em 1937 se graduou em Medicina na Universidade Imperial de Kioto.

No ano de 1941, Shigeaki Hinohara começou a trabalhar no St. Luke Internacional, onde desenvolveu sua carreira profissional de 76 anos, em que advogou pela medicina preventiva. Já na década de 1950, ele também estudou na Universidade Emory, em Atlanta (Estados Unidos).

Hinohara foi um dos médicos pessoais da imperatriz Michiko e escreveu mais de 150 livros, entre eles “Ikikata jozu” (“Saber viver”), uma guia para uma vida longa e saudável, que vendeu mais de 1,2 milhões de cópias.

Ele também foi o criador do chamado “Novo movimento de idosos”, que promove hábitos saudáveis na terceira idade e os encoraja a não ter medo dos desafios e planejar metas para os dez anos seguintes, uma filosofia que pregava em suas palestras por todo mundo.

Em 2005, o governo japonês o condecorou com a Ordem da Cultura, conferida pelo imperador do país asiático.

O funeral de Shigeaki Hinohara acontecerá no próximo dia 29, em Tóquio, informou o Hospital St. Luke Internacional, onde trabalhou até os 100 anos.

(Com EFE)