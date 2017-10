Antiga mansão de rei da Bélgica é colocada à venda por R$ 1,3 bi

1. A mansão mais cara do mundo zoom_out_map 1 /7 Um visual panorâmico do Mar Mediterrâneo é observável de um dos 14 quartos da mansão Vila dos cedros, na França (Marlene Awaad/Bloomberg/Getty Images) Um visual panorâmico do Mar Mediterrâneo é observável de um dos 14 quartos da mansão Vila dos cedros, na França

Os suntuosos candelabros junto com quadros do século XIX nas paredes chamam atenção no interior de uma das salas de estar da mansão Vila dos Cedros, em Saint-Jean-Cap-Ferrat, na França

Poltronas, mesas, cadeiras e lustres combinam com os quadros na parede do século XIX para a decoração de uma sala de estar na mansão mais cara do mundo

No jardim de frente para a casa, bancos de mármore decoram o gramado florido

Janelas abobadadas, lareira, espelhos e as almofadas que descansam sobre o sofá, decoram o interior de uma das salas de estar da mansão Vila dos Cedros no estilo do século XIX

Um visitante observa um livro de botânica datado de 1640 na biblioteca da Vila dos Cedros, uma mansão 18 mil metros quadrados, em Saint-Jean-Cap-Ferrat, na França

Vista do terraço da Vila dos Cedros, a mansão mais cara do mundo. Seu dono, o destilador italiano Davide Campari-Milano Spa, está apostando que a combinação da casa de história, luxo e uma localização privilegiada ao longo da costa de Saint-Jean-Cap-Ferrat será suficiente para tornar a venda residencial mais cara da história

Uma mansão na costa francesa construída em 1830 que pertenceu ao antigo rei de Bélgica, Leopoldo II, foi colocada à venda por 350 milhões de euros (cerca de 1,3 bilhão de reais) – valor que faz do imóvel a residência mais cara do mundo. A Villa Les Cédres, nome pelo qual a propriedade de 187 anos é conhecida, está localizada na cidade de Saint-Jean-Cap-Ferrat, parte da badalada Riviera francesa, informa a rede de notícias Bloomberg.

O monarca belga, que fez fortuna com a exploração de minérios e borracha no Estado Livre do Congo (atual República Democrática do Congo) no século 19, adquiriu a mansão em 1904, e foi responsável pela expansão dos jardins do terreno, que cobre uma área de 35 acres – equivalente a cerca de 20 campos de futebol. A área construída é 1.670 metros quadrados.

Entre os destaques da mansão de 14 quartos, estão uma biblioteca cujo acervo de 3.000 livros inclui um índice botânico de 1640, avaliado em centenas de milhares de euros. A decoração é composta por peças que destacam os ares da Belle Epoque do fim do século 19, com lustres enormes. Oliveiras com mais de 300 anos também compõem a paisagem.

Com a morte de Leopoldo em 1925, a Villa Les Cédres foi comprada pela família Marnier-Lapostolle, conhecida pela produção do licor que leva o seu nome e que usava parte do plantio de laranjas na propriedade para a produção da bebida. Com a venda da empresa para a Campari, a mansão, cujo valor equivale a 20% do faturamento da gigante italiana do setor de bebidas em 2016, ganhou novos proprietários, que resolveram colocar a propriedade à venda.

O valor de 350 milhões de euros, de acordo com Fabio di Fede, diretor responsável pelas operações da marca da família Marnier-Lapostolle, é negociável. O preço, informa a Bloomberg, foi avaliado a partir da área da propriedade e do tamanho da mansão em relação a outros imóveis disponíveis na região. Quem adquirir o espaço bilionário terá como vizinhos Paul Allen, co-fundador da Microsoft, e o compositor britânico Andrew Lloyd Webber.