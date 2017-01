Amor nos tempos de guerra: soldado iraquiano e americano se apaixonam

Um documentário em pré-estreia nos Estados Unidos mostra umas daquelas histórias de amor que parecem flertar com a ficção. No auge da Guerra do Iraque, o tradutor do exército americano Nayyef Hrebid e o soldado iraquiano Btoo Allami, em meio a explosões e combates, se apaixonaram.

“Eu nunca imaginei que fosse encontrar o amor nesse lugar [Iraque], mas quando eu o encontrei, pensei ‘aqui é o céu para mim’”, conta o tradutor no filme.

O céu individual, porém, contrastava com o inferno da realidade. O problema do casal era que ser gay no Iraque representava um risco para suas vidas. “Ser gay na minha cultura e na minha religião é ruim, então comecei a pensar em uma vida com Btoo fora do país”.

Hrebid então tomou uma medida decisiva. Em 2009, de acordo com a BBC, ele conseguiu asilo em Seattle, nos Estados Unidos, — mas estava sozinho. O namorado havia ficado no Iraque. A partir daí, ele começou a lutar para que pudesse se reencontrar com Allami, o que se tornou a base do filme que feito pela empresa World of Wonder, conhecida por ser a produtora do show RuPaul’s Drag Race.

Sem opções no Iraque, o soldado fugiu para o Líbano, onde fez diversos pedidos para receber asilo como refugiado. Apenas em 2013, ele conseguiu autorização para ir para o Canadá. No ano seguinte, os dois se casaram e em fevereiro de 2015, Allami conseguiu o visto que permitiria a ele morar nos Estados Unidos ao lado do companheiro.

“Agora não precisamos mais nos esconder. Posso segurar a mão dele quando estamos caminhando na rua”, disse Hrebid à BBC. “Estou vivendo um sonho. Eu sou livre”, comemorou Allami.

Confira abaixo o trailer do documentário: