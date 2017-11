Americano é preso ao tentar cruzar fronteira para Coreia do Norte

Um turista americano foi detido nesta segunda-feira na Coreia do Sul enquanto tentava atravessar a fronteira que separa o país da Coreia do Norte, segundo confirmou o Ministério de Defesa sul-coreano.

O homem, que não teve o nome divulgado, tem 58 anos, mora no Estado da Luisiana e chegou à Coreia do Sul há três dias. Ao ser interrogado pelas autoridades locais, ele simplesmente disse que queria ir à Coreia do Norte por motivos “políticos”.

Um residente do condado de Yeoncheon, 55 quilômetros ao norte de Seul, alertou a polícia quando viu que alguém tinha cruzado a linha de controle para civis, estabelecida fora da Zona Desmilitarizada que separa os dois países, e se dirigia para a Coreia do Norte.

A Zona Desmilitarizada da Coreia é a faixa de quatro quilômetros de largura infestada de minas que percorre a fronteira entre ambos os países, que tecnicamente seguem em guerra há quase 70 anos.

Soldado deserta para o Sul

No mesmo dia, um soldado norte-coreano conseguiu desertar para a Coreia do Sul após ser ferido por tiros do Exército da Coreia do Norte enquanto cruzava a fronteira.

Esse último episódio aconteceu na área de segurança conjunta de Panmunjom, teoricamente o único lugar da Zona Desmilitarizada em que soldados das duas Coreias se veem frente a frente.