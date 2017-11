Americana é presa porque teria comparado Mugabe a um duende

A polícia do Zimbábue prendeu nesta sexta-feira a americana Martha O’Donovan, diretora do portal satírico Magamba TV, por insultar o presidente do país, Robert Mugabe, em sua página no Twitter, informaram seus advogados.

A jornalista foi detida em sua casa em Harare e levada para a principal delegacia da capital. As forças de segurança fizeram uma batida em sua residência e apreenderam vários dispositivos eletrônicos, entre eles seu laptop, explicou a organização Advogados pelos Direitos Humanos do Zimbabué (ZLHR).

De acordo com a ONG, o tuíte publicado por O’Donovan se referia a um “duende cuja esposa e enteado compraram um Rolls-Royce”. A mensagem não cita o nome de Mugabe, segundo a ZLHR. Porém, Russell Goreraza, enteado do presidente, foi o único cidadão do Zimbábue a importar dois carros do modelo Rolls-Royce Ghosts para o país. Sua mãe, Grace Mugabe, também possui um automóvel do mesmo modelo, segundo o jornal The Guardian.

Cada Rolls-Royce custa por volta de 220.000 dólares (730.000 reais). Além desse modelo, Goreraza também comprou recentemente duas Range Rover 4x4s, duas limusines Mercedes-Benz S-Class e um Aston Martin.

Porém, de acordo com o advogado de O’Donovan, o tuíte que levou a sua prisão foi outro. Segundo o The Guardian, Obey Shava garante que sua cliente foi acusada de publicar uma mensagem que dizia: “Estamos sendo governados por um homem egoísta e doente”.

De qualquer forma, o Twitter da jornalista despertou a atenção e fúria do governo Zimbábue, que a acusou de insulto à autoridade e conspiração para derrubar o governo. A embaixada dos Estados Unidos em Harare já está em contato com O’Donovan e seu advogado.

A detenção da jornalista é a primeira feita por uma acusação deste tipo desde que se instaurou o recém-criado Ministério de Cibersegurança, responsável por supervisionar as redes sociais. Nos últimos anos, centenas de cidadãos foram presos por comentários considerados insultuosos contra Mugabe, porém até o momento nenhum deles foi condenado. Entre os detidos estão alguns dignitários, como o ministro de Energia e membro do principal partido da oposição, Elton Mangoma, que foi acusado de gritar “Morra, Mugabe” em um evento público em maio de 2012.

Mugabe, de 93 anos, exerce a função de presidente do Zimbábue desde 1980, e já anunciou que espera por um novo mandato em 2018. É acusado de envolvimento em vários escândalos de corrupção e é muito criticado pelo estilo de vida luxuoso com que vive ao lado de sua família.

(com AFP)