Alemanha celebra seus primeiros casamentos gays

Câmaras municipais e cartórios de diferentes cidades na Alemanha abriram de maneira excepcional neste domingo para realizar casamentos entre pessoas do mesmo sexo. As celebrações comemoram a lei que permite a união de casais homossexuais, que entrou em vigor neste final de semana.

As uniões foram registradas em Berlim, Hamburgo e Hanover. “Finalmente deixamos de ser casais de segunda classe”, disse Bodo Mende, ativista de 60 anos que se casou hoje com seu namorado, Karl Kreile, após quase quatro décadas de relação.

Sua cerimônia foi provavelmente a primeira do dia, realizada na Câmara Municipal do distrito de Schöneberg, em Berlim, e cercada de fotógrafos e câmeras de televisão para registrar o momento.

Outros 15 casais formalizaram sua relação em Hamburgo, com os desejos de felicidades das autoridades locais, que organizaram uma recepção oficial na Câmara Municipal. A lei que permitiu o casamento homossexual na Alemanha foi aprovada em junho deste ano, no final da terceira legislatura da chanceler, Angela Merkel.

Embora Merkel tenha votado contra, a maioria do Parlamento se alinhou com a vontade da população, refletida nas pesquisas, e fez da Alemanha o 14º país europeu a legalizar o casamento gay, e o 23º no mundo.

