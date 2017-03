Airbus apresenta carro voador no Salão do Automóvel de Genebra

A fabricante de aviões Airbus apresentou no Salão do Automóvel de Genebra deste ano um modelo de seu carro conceito voador. O Pop.Up é um veículo autônomo totalmente elétrico, com zero emissão de gases, projetado para trafegar no solo e no ar.

Segundo a empresa, o carro fará viagens pelo sistema de compartilhamento de automóveis, em que o veículo é chamado por meio de um aplicativo. O projeto prevê que o carro trafegará pelas ruas das cidades de forma convencional e, apenas se o passageiro acionar o modo voador, um sistema de propulsão de quatro hélices será acoplado ao veículo.

O Pop.Up usa inteligência artificial para identificar o humor e outras características sobre o usuário e oferecer opções de cenário que são projetados nas janelas do veículo durante a viagem. De forma interativa, também permite que os passageiros verifiquem suas redes sociais e escolham a lista de músicas perfeita.

“Eu acho que será incrível”, afirmou Mathias Thomsen, engenheiro da Airbus, que acredita que a cápsula auxiliará a evitar engarrafamentos. Por outro lado, o especialista aponta que a necessidade de modernização da infraestrutura da cidade e atualização das legislações urbanas pode ser uma barreira para a implementação do sistema de carros voadores.