Agressor gritou “Isto é pela Síria” antes de ataque em Paris

zoom_out_map 1 /7 Polícia realiza operação no local de um incidente com tiros perto da Catedral de Notre Dame em Paris, França - 06/06/2017 (Philippe Wojazer/Reuters)

zoom_out_map 2 /7 Turistas ficam presos na Catedral de Notre Dame durante incidente com tiros em Paris, na França - 06/06/2017 (@mch2k/Twitter)

zoom_out_map 3 /7 Catedral de Notre Dame em Paris, na França (Charles Platiau/Reuters)

zoom_out_map 4 /7 Polícia realiza operação no local de um incidente com tiros perto da Catedral de Notre Dame em Paris, França - 06/06/2017 (Philippe Wojazer/Reuters)

zoom_out_map 5 /7 Policiais franceses fazem patrulha nos arredores da Catedral de Notre Dame, após tentativa de ataque com um martelo em frente à igreja - 06/06/2017 (Bertrand Guay/AFP)

zoom_out_map 6 /7 Policiais franceses fazem patrulha nos arredores da Catedral de Notre Dame, após tentativa de ataque com um martelo em frente à igreja - 06/06/2017 (Martin Bureau/AFP)

zoom_out_map 7/7 Policiais franceses fazem patrulha nos arredores da Catedral de Notre Dame, após tentativa de ataque com um martelo em frente à igreja - 06/06/2017 (Bertrand Guay/AFP)

O homem que agrediu um policial nesta terça-feira com um martelo na praça situada em frente à Catedral de Notre Dame, em Paris, gritou “Isto é pela Síria!” antes do ataque, informou o ministro do Interior da França, Gerard Collomb.

Segundo o ministro, foram encontrados com o homem, além do martelo, “facas de cozinha”. As primeiras investigações concluíram que o homem agiu sozinho no momento do ataque, mas as autoridades ainda estão averiguando a possibilidade de ele ter cúmplices.

De acordo com Collomb, o agressor é um “estudante argelino” e portava um cartão de identificação cuja autenticidade ainda está sendo comprovada. “O policial está bem, os ferimentos não são muito graves. O atentado poderia ter sido pior se seu colega não reagisse a tempo”, explicou o ministro.

A procuradoria antiterrorismo de Paris abriu uma investigação sobre o ataque, que será realizada pela seção antiterrorista da Brigada Criminal e pela Direção Geral de Segurança Interior (DGSI).

(Com EFE)