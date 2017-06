Adolescente cai de brinquedo em parque de diversões nos EUA

Uma adolescente de 14 anos ficou ferida ao cair de um brinquedo a cerca de oito metros do chão em um parque de diversões da rede Six Flags, no estado de Nova York, Estados Unidos. O acidente aconteceu no último sábado e foi gravado por frequentadores do parque Great Escape & Splashwater Kingdom, na cidade Queensbury.

Nas imagens, é possível ver a menina pendurada em uma espécie de teleférico, enquanto espectadores gritam por ajuda. Quanto ela está prestes a cair, um grupo de pessoas se reúne embaixo do brinquedo para capturar a jovem.

Segundo o escritório do Delegado do Condado de Warren, a adolescente escapou do acidente sem ferimentos graves, graças à ajuda dos outros frequentadores do parque. Ela foi tratada pela equipe médica do local, levada a um hospital da região e em seguida transportada de helicóptero até o Centro Médico de Albany, onde se encontra em condição estável. Um homem de 47 anos que tentou segurá-la também foi tratado em decorrência de uma lesão nas costas.

De acordo com a polícia, não está claro como a menina caiu do brinquedo, descrito pelas autoridades como “de movimento lento”. Investigadores avaliaram a atração e concluíram que estava em perfeitas condições de segurança no momento do acidente.

