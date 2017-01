Acidente de trem deixa ao menos 36 mortos na Índia

Um descarrilamento de trem na noite de sábado deixou pelo menos 36 pessoas mortas na Índia. Segundo a rede britânica BBC, nove vagões saíram dos trilhos perto da estação de Kunero, no distrito de Vizianagram.

Dezenas de pessoas ficaram feridas no acidente e foram levadas para dois hospitais próximos. O trem realizava o trajeto entre as cidades de Jagdalpur e Bhubaneswar, capital do Estado de Odisha.

As equipes de resgate passaram a madrugada trabalhando no resgate aos feridos e muitos ainda podem estar presos nas ferragens. “O número de mortes pode aumentar”, afirmou JP Mishra, porta-voz da empresa que opera a ferrovia.

De acordo com o chefe de polícia local, Ranga Rao, não há indícios de sabotagem e uma falha técnica pode ser a causa do acidente. “Nova vagões saíram dos trilhos e três deles tombaram”, detalhou Rao ao jornal britânico The Guardian.

Tragédias envolvendo trens não são incomuns na Índia, onde muitas das composições estão sucateadas e viajam superlotadas. Em novembro do ano passado, 140 pessoas morreram em um descarrilamento no Estado de Uttar Pradesh.