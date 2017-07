Acidente com ônibus de turismo deixa 18 mortos na Alemanha

A polícia alemã acredita que 18 pessoas morreram e pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, algumas delas em estado grave, depois que um ônibus de turismo bateu contra contra um caminhão e pegou fogo em uma estrada no sul da Alemanha, na manhã desta segunda-feira(03).

De acordo com a DW, a agência estatal de imprensa do país, o veículo continha 48 passageiros. Do total, 30 foram levados para hospitais nas proximidades. Os demais morreram no ônibus em chamas, acredita a polícia.

O acidente aconteceu em uma Autobahn, conhecidas por não terem limites de velocidade, na altura de Stammbach, no norte do estado da Baviera, logo depois das 7h (no horário local), quando o ônibus, em que viajavam 46 passageiros e dois motoristas, bateu na traseira do semirreboque, que circulava a pouca velocidade devido ao tráfego congestionado.

Serviços de resgate, bombeiros e a polícia, além de vários helicópteros, foram imediatamente para prestar socorro no local.

(Com EFE)