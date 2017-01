A resposta do Irã ao decreto de Trump

O Irã anunciou que deve banir todos os cidadãos americanos de entrarem no país. A decisão é uma resposta ao decreto do presidente Donald Trump que impede a entrada de cidadãos de sete países muçulmanos. As informações são da CNN.

Imigrantes do Irã, junto com Iraque, Líbia, Síria, Somália, Sudão e Iêmen, estão impedidos de entrar nos Estados Unidos durante 90 dias. A medida vale inclusive para quem possui o visto de residência, chamado de green card.

“É um insulto óbvio ao mundo islâmico, em particular à grande nação do Irã”, diz o discurso oficial do Ministério das Relações Exteriores iraniano.

A restrição do país islâmico deve ser mantida até que o decreto de Trump seja suspenso.