2016, o ano em que um papa virou símbolo progressista

Em um ano marcado pelo fortalecimento de movimentos ultranacionalistas e xenofóbicos, o papa Francisco se destacou como um dos líderes mundiais mais progressistas e de diplomacia aberta, em paradoxo com o conservadorismo da Igreja Católica. O argentino Jorge Mario Bergoglio manteve seu discurso crítico aos modelos econômicos vigentes e não hesitou em confrontar as políticas sociais e imigratórias da Europa.

Publicamente ou nos bastidores, Francisco também participou ativamente dos principais acordos de paz selados no mundo, que colocaram fim a conflitos históricos. A retomada das relações entre Cuba e Estados Unidos tinha sido o primeiro grande feito da diplomacia de Francisco em 2014 e pegou os analistas políticos e diplomatas de surpresa. Em 2016, porém, o Papa foi além e conseguiu articular o fim do conflito armado de meio século com a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Agora, o esforço está de Francisco está centralizado na crise política da Venezuela, mais uma vez em seu território natal, a América Latina. “A Santa Sé tem uma forte tradição diplomática e exerce um papel não apenas religioso, porque o Vaticano, como Estado, mantém relações com a maioria dos países. Por isso, um Papa sempre teve autoridade moral para articular acordos, já que ele tem influência política e religiosa e não carrega interesses escondidos”, disse a professora de Relações Internacionais e especialista em diplomacia religiosa Anna Carletti, italiana radicada no Brasil.

Os acordos de paz e negociações mediadas pelo Vaticano são conduzidas por uma estrutura nova criada por Francisco. “Ele forma equipes, núncios, agrega com pessoas nativas dos países envolvidos. Todos trabalham em silêncio. Essa forma de fazer diplomacia é diferente, pois, antes, era comum um Papa assinar uma carta de próprio punho pedindo um acordo de paz”, disse Carletti.

Frequentemente, o papa Francisco, que assumiu a Igreja após a renúncia de Bento XVI, é comparado com João Paulo II por sua simpatia e seu envolvimento em questões internacionais. Mas, para a especialista, o argentino é, na verdade, o “oposto” do polonês. “O pontificado de Bento XVI foi mais de baixo perfil, porque Joseph Ratzinger não queria ser Papa. Já o de João Paulo II foi expansivo e aberto, mas em outra direção do de Francisco”, afirmou. “Por ter vivido fora da Europa, Francisco tem outra visão de mundo. Para ele, a paz não pode ser alcançada se existe desigualdade social e esta é a marca de suas críticas aos modelos econômicos”, comentou Carletti.

Desde 2013, quando foi eleito, Francisco tem seu nome indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Caso sua intermediação tenha sucesso também na Venezuela, sua candidatura virá mais forte em 2017, mas não necessariamente com chances de vitória. “Apesar dos apelos, é difícil entregarem um Nobel a ele porque Francisco é visto como ‘comunista’, ‘esquerdista’, como uma pessoa crítica às grandes potências. D. Helder Câmara também já foi indicado várias vezes ao Nobel e o prêmio acabou sendo entregue a Henry Kissinger em 1973”, lembrou a professora.

zoom_out_map 1 /20 O Papa Francisco celebra neste sábado o seu 80º aniversário com uma missa matinal com seus cardeais no Vaticano - 17/12/2016 (Osservatore Romano/Reuters)

zoom_out_map 2 /20 Papa Francisco sopra velas em comemoração aos seus 80 anos de idade, durante audiência geral no Vaticano - 14/12/2016 (Osservatore Romano/Handout/Reuters)

zoom_out_map 3 /20 Bolo oferecido pelo Papa Francisco aos pobres na cantina Colle Oppio em 17 de dezembro de 2016 em Roma, Itália (Stefano Montesi/Corbis/Getty Images)

zoom_out_map 4 /20 Papa Francisco é fotografado com bebê recém-nascido em visita o hospital San Giovanni, em Roma, Itália - 16-09-2016 (Osservatore Romano/Reuters)

zoom_out_map 5 /20 Papa Francisco visita a região italiana de Amatrice, atingida pelo terremoto que deixou cerca de 300 mortos - 04/10/2016 (Osservatore Romano/Reuters)

zoom_out_map 6 /20 Papa Francisco recebe a então presidente da República, Dilma Rousseff, no Vaticano - 20/03/2013 (Roberto Stuckert Filho/AFP)

zoom_out_map 7 /20 O cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio é escolhido como novo Papa - 13/03/2013 (/VEJA)

zoom_out_map 8 /20 Papa Francisco cumprimenta fieis ao chegar no Estádio Swedbank, em Malmo, na Suécia, para realizar missa - 01/11/2016 (Max Rossi/Reuters)

zoom_out_map 9 /20 Papa Francisco beija imagem de Nossa Senhora de Aparecida, durante passagem do pontífice na cidade de Aparecida do Norte (SP) - 24/07/2013 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 10 /20 Papa Francisco acena para fieis ao chegar à Praça de São Pedro, no Vaticano, para audiência semanal - 05/10/2016 (Max Rossi/Reuters)

zoom_out_map 11 /20 Papa Francisco coloca solidéu na cabeça próximo a um grupo de sacerdotes, em audiência semanal realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano - 28/09/2016 (Remo Casilli/Reuters)

zoom_out_map 12 /20 Papa Francisco se dirige à Praça de São Pedro para audiência semanal no Vaticano - 26/10/2016 (Max Rossi/Reuters)

zoom_out_map 13 /20 Papa Francisco solta uma pomba branca, símbolo da paz, durante encontro com a comunidade católica caldeia em Tbilisi, na Geórgia - 30/09/2016 (Vincenzo Pinto/AFP)

zoom_out_map 14 /20 Papa Francisco recebe detentos durante celebração do Jubileu dos Reclusos, no Vaticano (Tony Gentile/Reuters)

zoom_out_map 15 /20 Papa Francisco na saída da Basílica de São Pedro depois de celebrar a missa da Epifania, que de acordo com a tradição da Igreja relembra a visita dos Reis Magos a Jesus - 06/01/2015 (Andrew Medichini/AP/AP)

zoom_out_map 16 /20 Papa Francisco olha em uma janela, em Cracóvia, na Polônia, durante a Jornada Mundial da Juventude - 28/07/2016 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 17 /20 Papa Francisco sorri ao encontrar com fiéis durante audiência semanal na Sala Paulo VI, no Vaticano - 07/12/2016 (Vincenzo Pinto/AFP)

zoom_out_map 18 /20 Papa Francisco beija bebê ao chegar na Praça de São Pedro, no Vaticano, para a audiência semanal -21/09/2016 (Vincenzo Pinto/AFP)

zoom_out_map 19 /20 Papa Francisco cumprimenta fieis na cerimônia de canonização da Madre Teresa de Calcutá - 04/09/2016 (/Getty Images)

zoom_out_map 20/20 Papa Francisco posa para foto com oficiais do Exército Italiano, após o término da audiência geral semanal realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano - 09/11/2016 (Stefano Rellandini/Reuters)

(Por Beatriz Farrugia, da ANSA)