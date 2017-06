Fugir do roteiro, por que não?

Não são poucos os exemplos de como ir por uma nova rota, diferente da usual, pode proporcionar surpresas incríveis. Até o nosso continente foi descoberto assim! Lá em 1492, Colombo resolveu explorar outros mares, à procura de um caminho alternativo para as Índias, para fugir daquele roteiro batido, que todo navegador fazia. E então deu de cara com um continente inteiro, cheio de belezas, que ele nem imaginava existir. Com a vida é a mesma coisa: navegar por novos mares pode ser surpreendente – e só faz bem.

A ciência comprova, inclusive: sair do que está preestabelecido pode favorecer a saúde e a produtividade. Autor do best-seller O Poder do Hábito, o escritor norte-americano Charles Duhigg descreve em seu livro como os hábitos funcionam e como podemos substituí-los por outros mais saudáveis. Descrevendo hábitos como ciclos entre gatilhos, rotinas e recompensas, Duhigg explica que é preciso trocar antigos padrões por novos, com o objetivo de que essas outras experiências nos motivem e nos façam buscar a estabilidade em diferentes, e melhores, recompensas.

Que tal então se abrir para o inesperado e buscar essas “novas e instigantes recompensas”? Numa dessas, um dia comum pode se tornar um dia extraordinário! Para começar esse exercício enriquecedor, confira seis sugestões.

1. Inove no destino

Em vez de fazer aquela costumeira viagem para a montanha no inverno, siga as placas em direção ao litoral. Sim, inverno na praia pode ser muito mais especial do que se imagina. Floripa, por exemplo, que é associada sempre ao verão, reserva muitas surpresas também no frio.

2. Mude o caminho

Todo santo dia você vai ao mercado, ao trabalho ou para casa pelo mesmo trajeto? De vez em quando, escolha uma rota diferente, mesmo que caminho seja um pouco mais longo. Além de fazer bem ao cérebro, sem dúvida, você irá descobrir uma série de lugares que não via em função da rotina.

3. Crie a novidade

Prepare um jantar romântico para o seu amor hoje mesmo. Afinal, para que planejar tanto? Não existem a data certa, o lugar perfeito ou a maneira correta de surpreender quem você gosta – tudo isso é você quem faz. E a melhor hora é sempre agora.

4. Prove sabores

Macarrão com feijão não combina, uva-passa no arroz nem pensar, carne de rã jamais – deixe as frases prontas de lado e prove mais sabores. Um prato do restaurante tailandês ali da esquina pode ser delicioso e você nunca nem parou para ver o cardápio.

5. Desbloqueie os ouvidos

Dê uma chance àquela orquestra ou banda que sempre que o convidam para ver o show você diz não, “porque não é o seu estilo”. Pode ser que, quando vir ao vivo, sua opinião seja bem diferente e você se divirta a noite toda.

6. Inverta os pontos

Envie flores numa segunda-feira às 11 da manhã, em vez de só no Dia dos Namorados. Comece a dieta na quarta, no lugar de esperar a segunda. Presenteie alguém com uma experiência inesquecível, em vez de uma roupa. Não se condicione, saia do padrão.

