1. World Press Photo Awards 2017 - Foto do ano zoom_out_map 1/22 Foto do ano - Mevlut Mert Altintas grita após atirar em Andrei Karlov, embaixador russo na Turquia , em uma galeria de arte na cidade de Ancara, Turquia. O atentado aconteceu em 19 de dezembro de 2016, e o atirador disse que estava se vingando por Aleppo, cidade síria que atualmente sofre uma guerra civil (Burhan Ozbilici/AP/Panos Pictures/World Press/Reuters)

2. World Press Photo Awards 2017 - Atualidades - 3° lugar zoom_out_map 2/22 Atualidades- 3°lugar- Um carro-bomba explode próximo a veículos armados das Forças Especiais Iraquianas, também conhecida como "Divisão de Ouro", enquanto estes avançavam contra o Estado Islâmico na cidade de Mossul. Imagem feita em 16 de novembro de 2016 (Felipe Dana/AP/World Press/Reuters)

3. World Press Photo Awards 2017 - Atualidades - 2° lugar zoom_out_map 3/22 Atualidades - 2°lugar- Gatora síria chora em hospital improvisado ao lado de outra criança ferida.Imagem feita em 12 de setembro de 2016, quando houve um ataque aéreo do governo na cidade de Douma, controlada por rebeldes, ao leste de Damasco na Síria (Abd Doumany/AFP/World Press/Reuters)

4. World Press Photo Awards 2017 - Esportes - 1°lugar zoom_out_map 4/22 Esportes - 1°lugar- A jóquei Nina Carberry é arremessada de seu cavalo, Sir Des Champs, enquanto caem sobre uma cerca durante o Grand National Meeting, que aconteceu na arena Aintree no dia 9 de abril de 2016, em Liverpool, Inglaterra (Tom Jenkins/The Guardian/World Press/Reuters)

5. World Press Photo Awards 2017 - Atualidades - 1° lugar zoom_out_map 5/22 Atualidades -1° lugar- Advogados ajudam colegas feridos após a explosão de uma bomba em Quetta, no Paquistão. Imagem feita em 8 de agosto de 2016, quando um atentado matou 70 pessoas que lamentavam o assassinato do advogado Bilal Anwar Kasi (Jamal Taraqai/EPA/World Press/Reuters)

6. World Press Photo Awards 2017 - Esportes - 2°lugar zoom_out_map 6/22 Esportes - 2°lugar - O francês Gael Monfils pula para alcançar a bola na quarta rodada da partida contra o russo Andrey Kuznetsov, durante o Australian Open em 25 de janeiro de 2016, em Melbourne Park, Austrália (Cameron Space/Getty Images/World Press/Reuters)

7. World Press Photo Awards 2017 - Esportes - 3°lugar zoom_out_map 7/22 Esportes - 3°lugar - O jamaicano Usain Bolt, considerado o homem mais rápido já existente, sorri na semi-final da prova dos 100m durante os jogos olímpicos de 2016, que aconteceram no Rio de Janeiro, Brasil (Kai Pfaffenbach/Reuters/World Press/Reuters)

8. World Press Photo Awards 2017 - Natureza - 3°lugar zoom_out_map 8/22 Natureza - 3°lugar - Borboletas Monarcas cobrem o chão do santuário de borboletas El Rosario, em Michoacan, México, em 12 de março de 2016, após uma tempestade de neve. Devido às mudanças climáticas, estes eventos estão cada vez mais comuns, sendo uma ameaça a esta espécie (Jaime Rojo/World Press Photo/Reuters)

9. World Press Photo Awards 2017 - Notícias Gerais - 1°lugar zoom_out_map 9/22 Notícias Gerais - 1°lugar - As Forças Especiais Iraquianas revistam casas em Gogjali, um distrito de Mossul,Iraque. Eles buscavam por membros do grupo terrorista Daesh, mais conhecido como Estado Islâmico, em 2 de novembro de 2016 (Laurent Van der Stockt/ World Press Photo/Reuters)

10. World Press Photo Awards 2017 - Natureza - 2°lugar zoom_out_map 10/22 Natureza - 2°lugar - Um leopardo selvagem passeia no parque nacional Sanjay Gandhi, uma área protegida ao norte de Mumbai, na Índia, em 24 de setembro de 2016. O leopardo geralmente vai às aldeias a noite para caçar porcos e cachorros (Nayan Khanolkar/World Press Photo/Reuters)

11. World Press Photo Awards 2017 - Notícias Gerais - 2°lugar zoom_out_map 11/22 Notícias Gerais - 2°lugar - Presos tentam dormir na prisão da cidade de Quenzon, uma das mais lotadas nas Filipinas. A capacidade do local é para 800 pessoas, porém há 3.800 presos, que se revezam para dormir em uma quadra de basquete a céu aberto, em escadas ou embaixo de camas (Noel Celis/AFP/World Press Photo/Reuters)

12. World Press Photo Awards 2017 - Natureza - 1°lugar zoom_out_map 12/22 Natureza - 1°lugar - Uma tartaruga marinha enrolada em uma rede de pesca nada na costa de Tenerife, nas Ilhas Canárias, Espanha, em 8 de junho de 2016. As redes de pesca matam tartarugas todos os anos, se enroscando ou sendo engolidas pelos animais (Francis Perez/World Press Photo/Reuters)

13. World Press Photo Awards 2017 - Notícias Gerais - 2°lugar zoom_out_map 13/22 Notícias Gerais - 2°lugar - Uma garota nigeriana de 11 anos (esquerda) chora ao lado do irmão de 10 anos, em um barco de resgate da NGO. A mãe morreu na Líbia e as crianças viajaram por horas em um bote inflável superlotado no Mar Mediterrâneo, em 28 de julho de 2016 (Santi Palacios/World Press Photo/Reuters)

14. World Press Photo Awards 2017 - Questões contemporâneas - 3º lugar zoom_out_map 14/22 Questões contemporâneas - 3º lugar - Dois refugiados nigerianos choram e se abraçam em um centro de detenção para refugiados em Surman, Líbia, em 17 de agosto de 2016 (Daniel Etter/World Press Photo/Reuters) World Press Photo Awards 2017 - Contemporary Issues - Contemporary Issues - Third Prize, Singles - Daniel Etter - The Libyan Migrant Trap

15. World Press Photo Awards 2017 - Pessoas - 1°lugar zoom_out_map 15/22 Pessoas - 1°lugar - Maha, uma menina de 5 anos, e sua família, fugiram da vila Hawija, em Mossul, no Iraque, por medo do Estado Islâmico e pela falta de comida. No momento vivem em um campo de refugiados em Debaga, um lugar superlotado e com condições precárias (Magnus Wennman/Aftonbladet/World Press Photo/Reuters)

16. World Press Photo Awards 2017 - Questões contemporâneas - 1º lugar zoom_out_map 16/22 Questões contemporâneas - 1º lugar - A ativista Ieshia Evans é abordada por policiais durante protesto contra a brutalidade policial contra negros, em Baton Rouge, nos Estados Unidos, em 9 de julho de 2016 (Jonathan Bachman/Reuters)

17. World Press Photo Awards 2017 - Cotidiano - 3º lugar zoom_out_map 17/22 Cotidiano - 3º lugar -Uma mulher uigure leva dinheiro em suas meias, uma prática comum. Mulheres uigures, embora muçulmanas, tipicamente não aderem ao código de vestimenta conservador que as mulheres em países vizinhos seguem (Matthieu Paley/National Geographic/World Press Photo/Reuters)

18. World Press Photo Awards 2017 - Pessoas - 3 ° lugar zoom_out_map 18/22 Pessoas - 3 ° lugar - Uma mulher acaricia a cabeça de uma menina enquanto ela descansa em seu colo, em um sofá de uma delegacia de polícia em Camaguey, Cuba, em 12 de fevereiro de 2016, com um retrato de Fidel Castro pendurado acima deles. (Kristina Kormilitsyna/World Press Photo/Reuters) Uma mulher acaricia a cabeça de uma menina enquanto ela descansa em seu colo enquanto está sentada em um sofá em uma delegacia de polícia em Camaguey, Cuba, em 12 de fevereiro de 2016, com um retrato de Fidel Castro pendurado acima deles. Fidel Alejandro Castro Ruz foi um revolucionário e político cubano que governou a República de Cuba como primeiro-ministro de 1959 a 1976 e depois como presidente de 1976 a 2008. Kristina Kormilitsyna, Kommersan / Cortesia da World Press Photo Foundation / Folheto via REUTERS THIS IMAGE HAS FORNECIDOS POR UM TERCEIRO. PARA USO EDITORIAL NA FOTO DA IMPRENSA MUNDIAL SOMENTE. NENHUMAS RESENTAS. SEM CULTIVO

19. World Press Photo Awards 2017 - Questões contemporâneas - 2º lugar zoom_out_map 19/22 Questões contemporâneas - 2º lugar - Homens ajudam uma mulher a atravessar um rio, enquanto os refugiados tentam chegar à Macedônia em uma rota que contornaria a cerca de fronteira, em 14 de março de 2016. (Vadim Ghirda/AP/World Press Photo/Reuters)

20. World Press Photo Awards 2017 - Cotidiano - 1º lugar zoom_out_map 20/22 Cotidiano - 2º lugar - Quatro alunas de uma escola de ginástica em Xuzhou, na China, durante treino (Tiejun Wang/World Press Photo/Reuters)

21. World Press Photo Awards 2017 - Cotidiano - 1º lugar zoom_out_map 21/22 Cotidiano - 1º lugar - Najiba segura seu sobrinho de dois anos, Shabir, ferido por uma explosão de bomba em Cabul, em 29 de março de 2016. (Paula Bronstein/TIME/World Press Photo/Reuters) World Press Photo Awards 2017 - Daily Life - First Prize, Singles - Paula Bronstein, for Time Lightbox / Pulitzer Center For Crisis Reporting - The Silent Victims Of A Forgotten War