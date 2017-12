Visita do Papa Francisco a Mianmar e Bangladesh

1. Papa Francisco em Bangladesh zoom_out_map 1/29 Papa Francisco visita memorial em homenagem à Madre Teresa de Calcutá em Daca, capital de Bangladesh, durante visita do pontífice ao país - 02/12/2017 (Osservatore Romano/Handout/) Papa Francisco visita memorial em homenagem à Madre Teresa de Calcutá em Daca, capital de Bangladesh, durante visita do pontífice ao país - 02/12/2017

Papa Francisco discursa durante visita ao Colégio Notre Dame, localizado em Daca, capital de Bangladesh - 02/12/2017

Papa Francisco se junta em uma oração conduzida por um mulçumano rohingya, durante sua visita a Bangladesh, em Dhaka - 01/12/2017

Papa Francisco cumprimenta representante da comunidade Hindu, durante visita à Bangladesh - 01/12/2017

Papa Francisco anda em uma carroça puxada por bicicleta durante o segundo dia de sua visita à Bangladesh, na cidade de Dhaka - 01/12/2017

Papa Francisco se reúne com bispos de Bangladesh, em Dhaka - 01/12/2017

Papa Francisco acena para fiéis durante sua visita a Bangladesh - 01/12/2017

Papa Francisco atende público durante visita à Myanmar, em Burma - 30/11/2017

Mulher segura um rosário em suas mãos durante missa na igreja do Santo Rosário, em Daca, Bangladesh - 29/11/2017

Papa Francisco saúda os fiéis na chegada para uma missa no Kyite Ka San Football Stadium em Yangon, Mianmar - 29/11/2017

Papa Francisco faz os preparativos para a grande missa a céu aberto no estádio de Kyaikkasan, em Rangum, no Myanmar - 29/11/2017

Bhaddanta Kumarabhivasma, presidente do comitê estadual Sanga Maha Nayaka, presenteia o Papa Francisco durante uma reunião em Rangum, no Myanmar - 29/11/2017

Papa Francisco Lidera uma missa no estádio de esportes Kyaikkasan, em Rangum, no Myanmar - 29/11/2017

Milhares de pessoas assistem à missa do Papa Francisco, no estádio de esportes Kyaikkasan, em Rangum, no Myanmar - 29/11/2017

Um homem católico dorme com uma cópia do programa de visitação do papa Francis sobre os olhos na igreja de St. Anthony, no centro de Rangum, em Myanmar - 28/11/2017

Papa Francisco cumprimenta o presidente do comitê estadual Sanga Maha Nayaka, Bhaddanta Kumarabhivasma, durante uma reunião com o comitê budista em Myanmar - 29/11/2017

Fiéis rezam durante uma missa realizada pelo Papa Francisco no estádio de esportes Kyaikkasan, no Rangum, durante a visita do Papa em Myanmar - 29/11/2017

O Papa Francisco se reúne com a líder de Mianmar, Aung San Suu Kyi, na capital Naypyidaw, durante sua visita oficial ao país - 28/11/2017

Mulher reza durante visita oficial do Papa Francisco na capital Naypyidaw, em Mianmar - 28/11/2017

O Papa Francisco se reúne com a líder de Mianmar, Aung San Suu Kyi, na capital Naypyidaw, durante sua visita oficial ao país - 28/11/2017

O Papa Francisco se reúne com a líder de Mianmar, Aung San Suu Kyi, na capital Naypyidaw, durante sua visita oficial ao país - 28/11/2017

Papa Francisco cumprimenta crianças na saída do aeroporto em Mianmar. - 27/11/2017

Papa Francisco acena para fiéis que vieram recepcioná-lo em sua chegada no Mianmar, país que visita pela primeira vez - 27/11/2017

Crianças e fiéis recebem Papa Francisco durante sua primeira visita ao Mianmar - 27/11/2017

Papa Francisco é recebido por uma criança na chegada ao aeroporto de Yangon, em Mianmar - 27/11/2017

Papa Francisco é recebido por fiéis e membros da igreja no Aeroporto Internacional de Yangon, no Mianmar - 27/11/2017

Crianças abraçam o papa Francisco na chegada do líder dos católicos ao Aeroporto Internacional de Yangon, Mianmar - 27/11/2017

Papa Francisco desembarca no Aeroporto Internacional de Yangon, no Mianmar, pela primeira vez - 27/11/2017