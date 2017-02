Uma visita ao Observatório Sul-Europeu (ESO)

zoom_out_map 1/13 Fotógrafo registra rastro de laser formado em telescópio do Observatório Sul-Europeu (ESO), localizado no deserto do Atacama, Chile (F. Kamphues/ESO/Divulgação)

zoom_out_map 2/13 Telescópios da ALMA ficam posicionados pelo platô Chajnantor, no deserto do Atacama, Chile (Otarola/ESO/Divulgação)

zoom_out_map 3/13 Fotógrafo registra raposa descansando na área em que está instalada a base do Observatório Sul-Europeu (ESO), no deserto chileno do Atacama (P. Pihlmann Pedersen/ESO/Divulgação)

zoom_out_map 4/13 Fotógrafo registra rastro de laser formado em telescópio do Observatório Sul-Europeu (ESO), localizado no deserto do Atacama, Chile (F. Kamphunes/ESO/Divulgação)

zoom_out_map 5/13 Telescópios são fotografados durante pôr-do-sol no deserto do Atacama, Chile (Sérgio Otarola/ESO/Divulgação)

zoom_out_map 6/13 Arco da via láctea visto do deserto do Atacama, no Chile (Miguel Claro/ESO/Divulgação)

zoom_out_map 7/13 Longa-exposição mostra rastro de estrelas no céu visto da base do Observatório Sul-Europeu (ESO), no meio do deserto do Atacama, no Chile (G. Lambert/ESO/Divulgação)

zoom_out_map 8/13 Telescópios são fotografados durante noite estrelada no deserto do Atacama, Chile (S. Otarola/ESO/Divulgação)

zoom_out_map 9/13 Longa-exposição mostra rastro de estrelas no céu visto da base do Observatório Sul-Europeu (ESO), no meio do deserto do Atacama, no Chile (G. Lambert/ESO/Divulgação)

zoom_out_map 10/13 Telescópio capta as nebulosas "Pata de Gato" (esq.) e "Lagosta". Essa é uma das maiores imagens já divulgadas pelo Observatório (ESO), com mais de dois bilhões de pixels em sua composição (ESO/Divulgação)

zoom_out_map 11/13 Fim de tarde no deserto do Atacama, no Chile, onde está instalada a base do Observatório Sul-Europeu (ESO) (Gerhard Huedepohl/ESO/Divulgação)

zoom_out_map 12/13 Telescópio com 66 antenas é instalado por engenheiros do Observatório Sul-Europeu, no deserto chileno do Atacama (J. C. Rojas/ESO/Divulgação)