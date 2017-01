Retrospectiva: relembre em fotos os principais fatos de 2016

zoom_out_map 1/72 Mulher com tatuagem de Ziggy Stardust visita um mural de David Bowie no bairro de Brixton, em Londres, no dia em que foi anunciada a morte do cantor britânico - 11/01/2016 (Stefan Wemuth/Reuters)

zoom_out_map 2/72 O brasileiro Wendell Lira se emociona após receber o Prêmio Puskás, de gol mais bonito do mundo em 2015 - 11/01/2016 (Arnd Wiegmann/Reuters)

zoom_out_map 3/72 Integrantes das escolas de samba Império da Casa Verde e Unidos de Vila Maria discutem após jurado esquecer de dar nota no quesito 'evolução' para duas escolas, durante a apuração do Carnaval de São Paulo - 09/02/2016 (Ricardo Matsukawav/VEJA.com)

zoom_out_map 4/72 Jackeline, de 26 anos, segura o filho Daniel, de 4 meses, que nasceu com microcefalia em Olinda (PE) - 11/02/2016 (Nacho Doce/VEJA)

zoom_out_map 5/72 O ex-presidente Lula é levado coercitivamente pela Polícia Federal para prestar depoimento no Aeroporto de Congonhas, durante a Operação Lava-Jato, em São Paulo - 04/03/2016 (Marcos Bizzotto/Raw Image/Estadão Conteúdo)

zoom_out_map 6/72 Mais de 1 milhão de pessoas, segundo a Polícia Militar, protestaram na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) a favor do impeachment de Dilma Rousseff. É a maior manifestação desde as 'Diretas Já'- 13/03/2016 (Leo Pinheiro/VEJA)

zoom_out_map 7/72 Boeing 747 da Air Force One, leva o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e sua famíla para Cuba, para a primeira visita oficial de um presidente amiercano em mais de 80 anos - 20/03/2016 (Alberto Reyes/Reuters)

zoom_out_map 8/72 Atentados terroristas em aeroporto e estação de metrô em Bruxelas, na Bélgica, deixaram 30 mortos e mais de 300 feridos. O grupo extremista Estado Islâmico reivindicou a autoria dos ataques - 22/03/2016 (Ketevan Kardava/1tv.ge/Handout/Reuters)

zoom_out_map 9/72 Deputados comemoram após processo de impeachment de Dilma Rousseff ser aprovado na Câmara, com 367 votos a favor e 137 contra - 17/04/2016 (Cristiano Mariz/VEJA)

zoom_out_map 10/72 A cidade de Pedernales aparece destruída após um terremoto de 7,8 graus na escala Richter atingir o Equador - 17/04/2016 (Rodrigo Buendia/AFP)

zoom_out_map 11/72 Poucos meses após ser inaugurada, a ciclovia Tim Maia na Avenida Niemeyer desaba após ser atingida por uma onda durante uma ressaca do mar e deixa mortos e feridos, no Rio de Janeiro - 21/04/2016 (Fernando Frazão//Agência Brasil)

zoom_out_map 12/72 Fãs prestam homenagens ao cantor Prince em um memorial improvisado em frente ao Teatro Apollo em Nova York (EUA) - 21/04/2016 (Andrew Kelly/Reuters)

zoom_out_map 13/72 A rainha Elizabeth II se encontra com o público durante as comemorações de seu aniversário de 90 anos, em Windsor, na Inglaterra - 21/04/2016 (John Stillwell - WPA Pool/Getty Images)

zoom_out_map 14/72 O ex-secretário-geral da UEFA, Gianni Infantino, é eleito presidente da FIFA - 22/04/2016 (Karim Jaafar/AFP)

zoom_out_map 15/72 Polícia Militar cumpre reintegração de posse e retira alunos que ocupavam o Centro Paula Souza, na região central de São Paulo. O edifício estava ocupado desde o último dia 28 por estudantes que reivindicam o fornecimento de merenda para as escolas técnicas - 06/05/2016 (Marlene Bergamo/Folhapress)

zoom_out_map 16/72 A então presidente da República, Dilma Rousseff, acompanhada do então ministro-chefe da Casa Civil, Jaques Wagner, observam através da janela do Palácio do Planalto, em Brasília (DF), um dia antes de seu afastamento - 11/05/2016 (Adriano Machado/Reuters)

zoom_out_map 17/72 Dilma Rousseff realiza pronunciamento no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), após ser notificada de seu afastamento por até 180 dias - 12/05/2016 (Dida Sampaio/Estadão Conteúdo)

zoom_out_map 18/72 Michel Temer toma posse como presidente interino, após Dilma Rousseff ser afastada temporariamente do cargo por 180 dias - 12/05/2016 (Adriano Machado/Reuters)

zoom_out_map 19/72 Familiares de passageiros que estavam a bordo do voo MS804 da EgyptAir, choram após receberem a confirmação da queda da aeronave, que levava 66 pessoas a bordo - 19/05/2016 (Khaled Desouki/AFP)

zoom_out_map 20/72 O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, abraça Shigeaki Mori, sobrevivente do bombardeio atômico de Hiroshima em 1945, durante visita ao Memorial Park Hiroshima Peace, no Japão - 27/05/2016 (Jim Watson/AFP)

zoom_out_map 21/72 Menor vítima de estupro coletivo deixa o Hospital Souza Aguiar, acompanhada da mãe no Rio de Janeiro - 26/05/2016 (Gabriel de Paiva/Agência o Globo)

zoom_out_map 22/72 Mulheres realizam o protesto 'Por Todas Elas', contra a cultura do estupro, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP) - 01/06/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

zoom_out_map 23/72 Fãs do boxeador Muhammad Ali carregam faixa com os dizeres "Nós o amamos, Muhammad", durante cortejo em Kentucky, nos Estados Unidos - 10/06/2016 (Adrees Latif/Reuters)

zoom_out_map 24/72 Amigos e familiares se abraçam do lado de fora da sede da Polícia de Orlando, após ataque a tiros na boate Pulse. 50 pessoas morreram - 12/06/2016 (Steve Nesius/Reuters)

zoom_out_map 25/72 Apoiadores da permanência do Reino Unido na União Europeia, protestam contra o Brexit - 19/06/2016 (Hannibal Hanschke/Reuters)

zoom_out_map 26/72 Após o Brasil ser eliminado pelo Peru na fase do grupos da Copa América Centenário, Dunga é demitido e Tite assume o comando da Seleção Brasileira - 20/06/2016 (/Mowa Press)

zoom_out_map 27/72 Eleitores contra a permanência do Reino Unido na União Europeia, celebram o fechamento das urnas, em Londres. Após o referendo que ficou conhecido como Brexit, o Reino Unido deixou de fazer parte da União Europeia - 24/06/2016 (Toby Melville/Reuters)

zoom_out_map 28/72 Policial turco realiza segurança da entrada do Aeroporto Ataturk, em Istambul, na Turquia, após atentado terrorista deixar 41 mortos no local, além de centenas de feridos - 28/06/2016 (Ozan Kose/AFP/AFP)

zoom_out_map 29/72 Ambulâncias deixam o local do ataque a um restaurante em Daca, Bangladesh - 02/07/2016 (VEJA.com/AFP/AFP)

zoom_out_map 30/72 Eduardo Cunha chora ao ler carta de renúncia da presidência da Câmara dos Deputados - 07/07/2016 (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

zoom_out_map 31/72 Pela primeira vez a seleção portuguesa conquista a Eurocopa, derrotando a França na final por 1 a 0 na prorrogação - 10/07/2016 (Matthias Hangst/Getty Images)

zoom_out_map 32/72 David Cameron realiza pronunciamento para anunciar a sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro britânico, ao lado de suas filhas Nancy, Florence, do filho Arthue e da esposa Samantha. Em referendo realizado, 51,9% dos eleitores do Reino Unido votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia - 13/07/2016 (Oli Scarff/AFP)

zoom_out_map 33/72 Caminhão atropela multidão, durante as comemorações do feriado nacional do Dia da Bastilha, na cidade de Nice, sul da França. O atentado terrorista matou mais de 80 pessoas - 14/07/2016 (Eric Gaillard/Reuters)

zoom_out_map 34/72 Boneca é vista juntamente com corpo de garota, após caminhão atropelar dezenas de pessoas em Nice, na França - 14/07/2016

zoom_out_map 35/72 Rodrigo Maia (DEM) é eleito presidente da Câmara dos Deputados - 14/07/2016 (Andressa Anholete/AFP)

zoom_out_map 36/72 Dezenas de pessoas jogam 'Pokémon Go' - game de realidade aumentada desenvolvido pela Nintendo - próximas ao Opera House, em Sydney, na Austrália - 15/07/2016 (William West/AFP)

zoom_out_map 37/72 População toma às ruas de Istambul, na Turquia,contra a tentativa de golpe de Estado anunciada por militares - 15/07/2016 (Murad Sezer/Reuters)

zoom_out_map 38/72 Policial faz patrulha próximo ao shopping Olympia Einkaufzentrum, em Munique, na Alemanha, após atirador abrir fogo no local e matar nove pessoas - 22/07/2016 (Stringer/AFP)

zoom_out_map 39/72 Papa Francisco acena para fieis enquanto anda de bonde em Cracóvia, na Polônia, durante a Jornada Mundial da Juventude no país - 28/07/2016 (Stefano Rellandinia/AFP)

zoom_out_map 40/72 Fogos de artifício criam a palavra 'Rio', durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio-2016, realizada no Estádio do Maracanã - 05/08/2016 (Fabice Coffrini/AFP)

zoom_out_map 41/72 Moradores caminham entre os escombros de prédios, após um terremoto de magnitude 6.2 atingir a região de Amatrice, na Itália - 24/08/2016 (Filippo Monteforte/AFP)

zoom_out_map 42/72 Ricardo Lewandowski, José Eduardo Cardozo, Aécio Neves e Dilma Rousseff, durante o julgamento do impeachment no Senado Federal, em Brasília (DF) - 29/08/2016 (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

zoom_out_map 43/72 Michel Temer é empossado como presidente da República, em cerimônia realizada no Congresso Nacional, em Brasília (DF) - 31/08/2016 (Dida Sampaio/Estadão Conteúdo)

zoom_out_map 44/72 A nova presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, e o presidente Michel Temer durante a cerimônia de posse, em Brasília - 12/09/2016 (Beto Barata)

zoom_out_map 45/72 O ator Domingos Montagner é sepultado no Cemitério da Quarta Parada, zona leste de São Paulo (SP) - 17/09/2016 (Marcelo Gonçalves/Sigmapress/Folhapress)

zoom_out_map 46/72 O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, cumprimenta o líder das Farc, Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), durante acordo de paz, em Cartagena - 26/09/2016 (Luis Acosta/AFP)

zoom_out_map 47/72 O empresário João Doria vence as eleições municipais de São Paulo (SP) no primeiro turno, após obter 53,4% dos votos válidos. É a primeira vez que um candidato vence no primeiro turno na capital paulista desde a redemocratização - 02/10/2016 (Avener Prado/Folhapress)

zoom_out_map 48/72 Papa Francisco reza na comuna italiana de Amatrice, local onde terremoto de 6,2 graus na escala Richter deixou 299 mortos - 04/10/2016 (Osservatore Romano/Handout/Reuters)

zoom_out_map 49/72 Mulher é fotografada em uma rodovia entre rochas que foram arrastadas pela água devido à passagem do furacão Matthew na costa da província de Guantânamo, em Cuba - 05-10-2016 (Alexandre Meneghini/Reuters)

zoom_out_map 50/72 Vista aérea de casas destruídas pelo furacão Matthew na vila de Corail, no Haiti - 07/10/2016 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 51/72 O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, faz exame de corpo de delito no IML de Curitiba (PR), após o juiz Sérgio Moro pedir sua prisão preventiva - 20/10/2016 (Rodolfo Buhrer/Reuters)

zoom_out_map 52/72 Garoto é fotografado em frente a um campo de petróleo incendidado, durante ofensiva do exército iraquiano contra o Estado Islâmico em Mosul - 21/10/2016 (Carl Court/Getty Images)

zoom_out_map 53/72 Corpo do ex-jogador Carlos Alberto Torres é sepultado no Cemitério de Irajá, no Rio de Janeiro (RJ) - 26/10/2016 (Ricardo Moraes/Reuters)

zoom_out_map 54/72 Manifestantes invadem o plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (RJ), no centro da cidade. Servidores, aposentados e pensionistas da área da segurança pública protestam em frente ao prédio contra o pacote de medidas proposto pelo governo do estado para conter a crise financeira - 08/11/2016 (Coelho/FramePhoto/Folhapress)

zoom_out_map 55/72 Primeiro discurso de Donald Trump como presidente eleito dos EUA - 09/11/2016 (Carlo Allegri/Reuters)

zoom_out_map 56/72 O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, cumprimenta o presidente eleito Donald Trump, em encontro realizado no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, para discutir a transição de governo - 10/11/2016 (Kevin Lamarque/Reuters)

zoom_out_map 57/72 O piloto Felipe Massa em sua despedida do Autódromo de Interlagos - 13/11/2016 (Paulo Whitaker/Reuters)

zoom_out_map 58/72 Polícia Militar do Rio de Janeiro tenta conter manifestações em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com bombas de gás lacrimogêneo - 16/11/2016 (Ricardo Moraes/Reuters)

zoom_out_map 59/72 O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, resiste à transferência do hospital municipal Souza Aguiar para o presidio em Bangu - 18/11/2016 (Alexandre Cassiano/Agência o Globo)

zoom_out_map 60/72 O goleiro Fernando Prass, levanta a taça de campeão brasileiro de 2016, após o Palmeiras derrotar a Chapecoense por 1 a 0. Fazia 22 anos que o clube alviverde não conquistava o título - 27/11/2016 (Felipe Cotrim/VEJA.com)

zoom_out_map 61/72 Equipes de resgate buscam sobreviventes entre os destroços do avião da Lamia que transportava a equipe da Chapecoense, que caiu nas montanhas de Cerro Gordo, no município de La Union, na Colômbia. O acidente deixou 71 mortos. 6 pessoas sobreviveram - 29/11/2016 (Raul Arboleda/AFP)

zoom_out_map 62/72 Torcedores da Chapecoense lotam a Arena Condá, na cidade de Chapecó (SC), durante tributo às vítimas do acidente aéreo na Colômbia - 29/11/2016 (Ivan Pacheco/VEJA.com)

zoom_out_map 63/72 Torcedores da Chapecoense lotam a Arena Condá, em Chapecó (SC), para homenagear as vítimas do acidente aéreo envolvendo atletas e comissão técnica da equipe na Colômbia - 29/11/2016 (Ivan Pacheco/VEJA.com)

zoom_out_map 64/72 Caixões das vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense são recebidos com honras militares em Chapecó (SC) - 03/12/2016 (Nelson Almeida/AFP)

zoom_out_map 65/72 Civis e militares se reúnem no centro de Santa Clara, em Cuba, para observar caravana e desfile que carregam as cinzas de Fidel Castro - 01/12/2016 (Ronaldo Schemidt/AFP)

zoom_out_map 66/72 O ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, preso na operação Calicute, faz exame de corpo delito no IML de Curitiba - 10/12/2016 (Vagner Rosário/VEJA.com)

zoom_out_map 67/72 Pessoas tentam atravessam a ponte internacional Francisco de Paula Santander, que liga Urena, na Venezuela, e Cúcuta, na Colômbia - 18/12/2016 (Carlos Eduardo Ramirez/Reuters)

zoom_out_map 68/72 Um caminhão avançou sobre uma multidão que estava numa feira de Natal em Berlim, 12 pessoas morreram e 48 ficaram feridas - 19/12/2016 (Odd ANDERSEN/AFP)

zoom_out_map 69/72 O embaixador russo, Andrei Karlov, é assassinado em Ancara, na Turquia, durante discurso em uma galeria de arte - 19/12/2016 (Burhan Ozbilici/AP)

zoom_out_map 70/72 Explosão em feira de fogos de artifício localizada em Tulpetec, subúrbio da Cidade do México - 21/12/2016 (Jose Luis TOLENTINO/AFP)

zoom_out_map 71/72 Equipes de resgatam trabalham na região em que avião militar russo caiu com 92 pessoas a bordo - 25/12/2016 (Stringer/AFP)