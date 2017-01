Retrospectiva: as 100 melhores fotos de 2016

1. Imagens do dia - Elefantes em parque no Quênia zoom_out_map 1/100 Rebanho de elefantes caminham no Parque Nacional de Amboseli, localizado na província do Vale do Rift, no Quênia - 03/11/2016 (Carl de Souza/AFP) Rebanho de elefantes caminham no Parque Nacional de Amboseli, localizado na província do Vale do Rift, no Quênia - 03/11/2016

2. Imagens do dia: Campeonato Internacional de Cricket zoom_out_map 2/100 Jogador da seleção australiana de cricket observa pôr-do-sol após partida contra a Nova Zelandia pelo Campeonato Internacional de Cricket, em Canberra, Austrália - 06/12/2016 (Saeed Khan/AFP)

3. Imagens do dia - Máscaras de Jamie Vardy, craque do Leicester zoom_out_map 3/100 Torcedor é fotografado em arquibancada do King Power Stadium, na Inglaterra, no meio de máscaras do jogador do Leicester City, Jamie Vardy - 26/12/2016 (Carl Recine/Reuters) Torcedor é fotografado em arquibancada do King Power Stadium, na Inglaterra, no meio de máscaras do jogador do Leicester City, Jamie Vardy - 26/12/2016

4. Imagens do dia - Demonstração com robô em forma de dinossauro no Japão zoom_out_map 4/100 O CEO da empresa japonesa On-Art Corp, Kazuya Kanemaru, realiza demonstração com o robô TRX03 de oito metros de altura, em forma de dinossauro, na cidade de Tóquio - 10/11/2016 (Toru Hanai/Reuters) O CEO da empresa japonesa On-Art Corp, Kazuya Kanemaru, realiza demonstração com o robô TRX03 de oito metros de altura, em forma de dinossauro, na cidade de Tóquio - 10/11/2016

5. Imagens do dia - Por do sol na Inglaterra zoom_out_map 5/100 Estorninhos são vistos próximos a um píer, na Praia de Brighton, na Inglaterra, durante por do sol - 28/11/2016 (Glyn Kirk/AFP) Estorninhos são vistos próximos a um píer, na Praia de Brighton, na Inglaterra, durante por do sol - 28/11/2016

6. alx_imagens-do-dia-tornado-eua-20160509-001_original.jpeg zoom_out_map 6/100 Tornado é registrado em uma área residencial no sul de Wynnewood, estado americano de Oklahoma (Josh Edelson/AFP) Tornado é registrado em uma área residencial no sul de Wynnewood, estado americano de Oklahoma

7. Algas verdes zoom_out_map 7/100 Menino é fotografado em praia coberta de algas verdes em Qingdao, na província de Shandong, na China - 19/07/2016 (Stringer/Reuters) Algas verdes

8. alx_imagens-do-dia-aviao-xangai-china-20160413-009_original.jpeg zoom_out_map 8/100 Avião decola após o pôr do sol perto do Aeroporto Internacional de Hongqiao, em Xangai, na China - 13/04/2016 (Aly Song/Reuters) Avião decola após o pôr do sol perto do Aeroporto Internacional de Hongqiao, em Xangai, na China - 13/04/2016

9. alx_imagens-do-dia-20160324-80_original.jpeg zoom_out_map 9/100 Comemorações do festival Holi em Gauhati, na Índia (VEJA.com/AP)

10. alx_imagens-do-dia-20160207-70_original.jpeg zoom_out_map 10/100 Um leopardo macho entrou em uma escola em Bangalore, na Índia, e feriu seis pessoas que tentavam capturá-lo. O animal, que invadiu a Escola Internacional Vibgyor, acabou sendo anestesiado e liberado. Um censo recente da vida selvagem estimou que a Índia possui entre 12 mil e 14 mil leopardos. Câmeras flagraram o momento em que o felino atacou um homem perto da piscina (VEJA.com/AFP)

11. alx_imagens-do-dia-20160120-010_original.jpeg zoom_out_map 11/100 Refugiada protege sua filha em um cobertor térmico, enquanto espera por um trem para a Croácia, em uma estação em Presevo, na Sérvia - 20/01/2016 (Marko Djurica/Reuters)

12. alx_imagens-do-dia-20160112-014_original.jpeg zoom_out_map 12/100 Moradores observam enquanto um helicóptero despeja água sobre uma pilha de pneus em chamas em Melbourne, na Austrália (Tracey Nearmy/AAP/Reuters)

13. alx_imagens-do-dia-20160105-002_original.jpeg zoom_out_map 13/100 Monte Soputan expele cinzas para a atmosfera durante erupção vista a partir da vila Silian, norte das ilhas Celebes, na Indonésia - 05/01/2016 (Adi Dwi Satrya/AFP)

14. As melhores imagens de 2016 - Budistas no Makha Bucha Day, em Bangcoc zoom_out_map 14/100 Monge budista acende vela no templo Wat Phra Dhammakaya, durante a cerimônia do 'Makha Bucha Day', em Bangcoc - 22/02/2016 (Jorge Silva/Reuters) Monge budista acende vela no templo Wat Phra Dhammakaya, durante a cerimônia do 'Makha Bucha Day', em Bangcoc - 22/02/2016

15. As melhores imagens de 2016 - Cerejeiras no Japão zoom_out_map 15/100 Empresário observa flores de cerejeira em Tóquio, no Japão - 01/04/2016 (Issei Kato/Reuters) Empresário observa flores de cerejeira em Tóquio, no Japão - 01/04/2016

16. As melhores imagens de 2016 - Penhasco na China zoom_out_map 16/100 Pessoas caminham próximas de penhasco em Zhangjjajie, na província chinesa de Hunan - 01/08/2016 (Stringer/Reuters) Pessoas caminham próximas de penhasco em Zhangjjajie, na província chinesa de Hunan - 01/08/2016

17. alx_mundo-prisao-el-chapo-20160109-001_original.jpeg zoom_out_map 17/100 Narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán é escoltado em um helicóptero no aeroporto da Cidade do México após ser recapturado durante uma operação militar em Los Mochis, no estado mexicano de Sinaloa - 08/01/2016 (Alfredo Estrella/AFP)

18. Piscina fica com a água verde no Parque Aquático Maria Lenk zoom_out_map 18/100 Piscina fica com a água verde no Parque Aquático Maria Lenk (Sylvain Marchandise/Reuters)

19. Maior avião do mundo, Antonov-225, aterrissa hoje em Viracopos, Campinas zoom_out_map 19/100 Público observa o maior avião do mundo, após pouso no aeroporto de Viracopos, em Campinas - 14/11/2016 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

20. Manifestação Black Lives Matter zoom_out_map 20/100 A manifestante Ieshia Evans é presa, após ficar parada em frente um cordão policial, em Baton Rouge, Estados Unidos (Jonathan Bachman/Reuters) A manifestante Ieshia Evans é presa, após ficar parada em frente um cordão policial, em Baton Rouge, Estados Unidos

21. Imagens do dia - Protesto de 43 anos do golpe militar no Chile zoom_out_map 21/100 Manifestante encara policial durante protesto que marca os 43 anos do golpe militar chileno, na capital Santiago - 11/09/2016 (Carlos Vera/Reuters) Manifestante encara policial durante protesto que marca os 43 anos do golpe militar chileno, na capital Santiago - 11/09/2016

22. Faisão com penteado de Donald Trump zoom_out_map 22/100 Faisão dourado é visto no safari de Hangzhou, na província chinesa de Zhejiang. Suas penas douradas assemelham-se ao penteado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump - 13/11/2016 (Stringer/Reuters) Faisão dourado é visto no safari de Hangzhou, na província chinesa de Zhejiang. Suas penas douradas assemelham-se ao penteado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump - 13/11/2016

23. O candidato Donald Trump espia o voto de sua mulher Melania Trump equanto votam, em Nova York zoom_out_map 23/100 O candidato Donald Trump espia o voto de sua mulher Melania Trump equanto votam, em Nova York - 08/11/2016 (Carlo Allegri/Reuters) O candidato Donald Trump espia o voto de sua mulher Melania Trump equanto votam, em Nova York

24. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 zoom_out_map 24/100 Homem é resgatado por um membro da organização humanitária Proactiva Open Arms na costa da Líbia no Mar Mediterrâneo (Aris Messinis/AFP)

25. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 zoom_out_map 25/100 Homens carregam bebês em meio aos escombros, após ataque aéreo em destruir edifícios em Alepo, na Síria - 11/09/2016 (Ameer Alhalbi/AFP)

26. Violência em Charlotte zoom_out_map 26/100 Policiais bloqueiam estrada durante protestos realizados em Charlotte, no estado americano da Carolina do Norte - 20/09/2016 (Adam Rhew/Charlotte Magazine/Reuters) Policiais bloqueiam estrada durante protestos realizados em Charlotte, no estado americano da Carolina do Norte - 20/09/2016

27. Donald Trump zoom_out_map 27/100 O candidato republicano à Presidência dos EUA, Donald Trump, durante debate com a democrata Hillary Clinton - 09/10/2016 (Rick Wilking/Reuters) Donald Trump

28. As melhores imagens de 2016 - Cavalos em janela de estábulo na Grécia zoom_out_map 28/100 Cavalos olham para fora de janela em um estábulo perto da vila de Pontoiraklia, na Grécia - 27/05/2016 (Marko Djurica/Reuters) Cavalos olham para fora de janela em um estábulo perto da vila de Pontoiraklia, na Grécia - 27/05/2016

29. As melhores imagens de 2016 - Atleta de Bahamas 'mergulha' para conquistar medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio zoom_out_map 29/100 A atleta de Bahamas, Shaunae Miller (esq), 'mergulha' próxima da linha de chegada para conquistar a medalha de ouro na prova dos 400m feminino, a frente da americana Aliyson Feliz (centro), nos Jogos Olímpicos Rio-2016 - 15/08/2016 (Alexander Hassenstein/Getty Images) A atleta de Bahamas, Shaunae Miller (esq), 'mergulha' próxima da linha de chegada para conquistar a medalha de ouro na prova dos 400m feminino, a frente da americana Aliyson Feliz (centro), nos Jogos Olímpicos Rio-2016 - 15/08/2016

30. As melhores imagens de 2016 - Elefante 'comprando jornal' na Alemanha zoom_out_map 30/100 Maja, um elefante de 40 anos de idade, estende sua tromba para pegar um jornal em Berlim, na Alemanha - 01/07/2016 (Sean Gallup/Getty Images) Maja, um elefante de 40 anos de idade, estende sua tromba para pegar um jornal em Berlim, na Alemanha - 01/07/2016

31. As melhores imagens de 2016 - Guerra civil na Líbia zoom_out_map 31/100 Membro das forças líbias aliadas do governo realiza disparos com tanque soviético na cidade de Sirte - 02/08/2016 (Goran Tomasevic/Reuters) Membro das forças líbias aliadas do governo realiza disparos com tanque soviético na cidade de Sirte - 02/08/2016

32. As melhores imagens de 2016 - Pescadores usam sinalizadores em Taipei zoom_out_map 32/100 Pescadores usam sinalizadores para atrair peixes em um barco localizado em Taipei - 19/06/2016 (Tyrone Siu/Reuters) Pescadores usam sinalizadores para atrair peixes em um barco localizado em Taipei - 19/06/2016

33. imagens-do-dia-politica-obama-hillary-convenção-democrática-filadelfia-28072016-011 zoom_out_map 33/100 Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, abraça a candidada democrata Hillary Clinton, durante a terceira noite da Convenção Democrata, na Filadélfia - 28/07/2016 (Robyn Beck/AFP)

34. alx_imagens-do-dia-20160119-001_original.jpeg zoom_out_map 34/100 Homem segura uma criança no colo na varanda de uma casa alvejada de tiros, após o fim do toque de recolher na cidade turca de Sirnak. A Turquia luta contra separatistas ligados ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), com operações militares apoiadas por toques de recolher visando expulsar os rebeldes de vários centros urbanos do sudeste do país - 19/01/2016 (Ilyas Akengin/AFP)

35. alx_imagens-do-dia-03302016-04_original.jpeg zoom_out_map 35/100 Filhotes de leão, são apresentados ao público no Parque Planckendael em Mechelen, na Bélgica - 30/03/2016 (Yves Herman/Reuters)

36. alx_imagens-do-dia-protesto-trabalhadores-franca-20160525-003_original.jpeg zoom_out_map 36/100 Trabalhadores bloqueiam acesso a uma refinaria em protesto contra as reformas trabalhistas propostas pelo governo francês (François Lo Presti/AFP) A polícia acompanha de perto uma manifestação de trabalhadores de uma refinaria que bloqueia um depósito de petróleo em Douchy-les-Mines, para protestar contra as reformas trabalhistas propostas pelo governo da França - 25/05/2016

37. As melhores imagens de 2016 - Retrato de refugiada síria zoom_out_map 37/100 A refugiada síria Amna Zughayar, de 9 anos, posa para foto próximo de Mafraq, na Jordânia - 13/03/2016 (Muhammed Muheisen/AP) A refugiada síria Amna Zughayar, de 9 anos, posa para foto próximo de Mafraq, na Jordânia - 13/03/2016

38. As melhores imagens de 2016 - Doninha no Círculo Polar Ártico zoom_out_map 38/100 Uma doninha corre em Unstad,na Ilha de Lofoten, região do Círculo Ártico - 08/03/2016 (Olivier Morin/AFP) Uma doninha corre em Unstad,na Ilha de Lofoten, região do Círculo Ártico - 08/03/2016

39. As melhores imagens de 2016 - Casamento na Síria zoom_out_map 39/100 A noiva Nada Merhi, de 18 anos, e o soldado sírio Hassan Youssef, de 27 anos, posam para fotos de casamento entre prédios destruídos pela guerra na cidade de Homs - 05/02/2016 (Joseph Eid/AFP) A noiva Nada Merhi, de 18 anos, e o soldado sírio Hassan Youssef, de 27 anos, posam para fotos de casamento entre prédios destruídos pela guerra na cidade de Homs - 05/02/2016

40. As melhores imagens de 2016 - Refugiados na fronteira entre a Grécia e a Macedônia zoom_out_map 40/100 Migrante coloca mão em arame farpado, próximo da fronteira entre a Grécia e a Macedônia, perto da aldeia de Idomeni - 01/03/2016 (Louisa Gouliamaki/AFP) Migrante coloca mão em arame farpado, próximo da fronteira entre a Grécia e a Macedônia, perto da aldeia de Idomeni - 01/03/2016

41. O planeta Marte, em imagens captadas pela sonda Curiosity zoom_out_map 41/100 O planeta Marte, em imagens captadas pela sonda Curiosity (/Nasa) O planeta Marte, em imagens captadas pela sonda Curiosity

42. alx_000_del8401546_original.jpeg zoom_out_map 42/100 Elefante caminha pelas ruas de Siliguri, na Índia (VEJA.com/AFP)

43. alx_imagens-do-dia_-20160212-77_original.jpeg zoom_out_map 43/100 Mulher segura seu filho que nasceu com microcefalia, em Olinda, no Pernambuco (Nacho Doce/Reuters)

44. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 zoom_out_map 44/100 Mulher é vista ferida após ataque aéreo em um bairro controlado por rebeldes em Alepo, na Síria (Abdalrhman Ismail/Reuters)

45. Cerimônia de premiação ''Brasileiros do Ano'' zoom_out_map 45/100 Henrique Meirelles, Geraldo Alckmin, Sérgio Moro, Aécio Neves e Michel Temer durante cerimônia de premiação ''Brasileiros do Ano'', promovida pela revista Istoé, em São Paulo - 06/12/2016 (Diego Padgurschi/Folhapress)

46. Retrospectiva - Imagens mais comoventes de 2016 zoom_out_map 46/100 Irmãos sírios choram ao se reencontrar em um hospital e saber da morte de outro irmão após bombardeio na cidade de Aleppo (Aleppo Media Centre/Reprodução)

47. Menino sírio ferido durante confronto em Aleppo zoom_out_map 47/100 Menino aparece ferido em ambulância após confronto em Aleppo, na Síria - 17/08/2016 (Aleppo Media Centre/Twitter) Menino aparece ferido em ambulância após confronto em Aleppo, na Síria - 17/08/2016

48. Judoca Majlinda Kelmendi conquista primeira medalha olímpica do Kosovo zoom_out_map 48/100 A judoca Majlinda Kelmendi, do Kosovo, se emociona após conquistar a medalha de ouro na primeira participação do país em Olimpíadas - 07/08/2016 (Toru Hanai/Reuters)

zoom_out_map 49/100 Ema corre para fugir do incêndio florestal que atinge as redondezas do Condado de Santa Bárbara, na Califórnia (EUA) - 21/06/2016 (Mike Blake/Reuters)

50. Imagens do dia - Jarras de plástico no Sri Lanka zoom_out_map 50/100 Homem descansa após descarregar jarras de plástico em um mercado de Colombo, no Sri Lanka - 23/09/2016 (Dinuka Liyanawatte/Reuters) Homem descansa após descarregar jarras de plástico em um mercado de Colombo, no Sri Lanka - 23/09/2016

51. Imagens do dia - Festival Janmashtami, na Índia zoom_out_map 51/100 Devotos dançam em círculos após quebrarem uma panela de barro contendo coalhada, durante o Festival Janmashtami, em Mumbai, na Índia - 25/08/2016 (Danish Siddiqui/Reuters) Devotos dançam em círculos após quebrarem uma panela de barro contendo coalhada, durante o Festival Janmashtami, em Mumbai, na Índia - 25/08/2016

52. Imagens do dia - Refugiados na França zoom_out_map 52/100 Jovem refugiado é transferido de abrigo de menores em Saint Omer, na França, para o Reino Unido - 18/10/2016 (Pascal Rossignol/Reuters) Jovem refugiado é transferido de abrigo de menores em Saint Omer, na França, para o Reino Unido - 18/10/2016

53. alx_imagens-do-dia-20160211-33_original.jpeg zoom_out_map 53/100 Recorte do rosto do líder norte-coreano, Kim Jong Un, é incendiado durante protestos contra a Coreia do Norte, em Seul, na Coréia do Sul (Kim Hong-Ji/Reuters/Reuters) Recorte do rosto do líder norte-coreano, Kim Jong Un, é incendiado durante protestos contra a Coreia do Norte, em Seul, na Coréia do Sul

54. Imagens do dia - Crise de refugiados zoom_out_map 54/100 Bote lotado com refugiados de diferentes países africanos durante operação de resgate no Mar Mediterrâneo - 21/09/2016 (Zohra Bensemra/Reuters) Bote lotado com refugiados de diferentes países africanos durante operação de resgate no Mar Mediterrâneo - 21/09/2016

55. Imagens do dia - Urso Polar toma um sorvete no Japão zoom_out_map 55/100 A fêmea de urso polar 'Icchan' aprecia um cubo de gelo com maçãs para se refrescar do calor no Tennoji Zoo em em Osaka, no Japão - 22/07/2016 (The Asahi Shimbun/Getty Images)

56. imagens-do-dia-templo-buda-tailandia-20160422-006 zoom_out_map 56/100 Estátua de Buda fotografada durante o nascer do sol na Tailândia, país que teve uma onda de calor em abril de 2016.

57. Imagens do dia - Visitante na galeria White Cube, em Londres zoom_out_map 57/100 Visitante da galeria White Cube, em Londres, observa a obra 'Passagem', do escultor Antony Gormley - 29/09/2016 (Peter Nicholls/Reuters) Visitante da galeria White Cube, em Londres, observa a obra 'Passagem', do escultor Antony Gormley - 29/09/2016

58. Imagens do dia - Pássaros em Nova Déli, na Índia zoom_out_map 58/100 Pássaros voam sobre a mesquita de Jama Masjid, durante pôr do sol em Nova Déli, na Índia - 27/10/2016 (Money Sharma/AFP) Pássaros voam sobre a mesquita de Jama Masjid, durante pôr do sol em Nova Déli, na Índia - 27/10/2016

59. Imagens do dia - 'Super-herói' visita paciente em São Paulo (SP) zoom_out_map 59/100 Homem vestido com roupa de super-herói visita paciente no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo (SP) - 10/10/2016 (Paulo Whitaker/Reuters) Homem vestido com roupa de super-herói visita paciente no Hospital Infantil Sabará, em São Paulo (SP) - 10/10/2016

60. Imagens do dia - Crise de refugiados na Sérvia zoom_out_map 60/100 Refugiados descansam em um posto de gasolina antes de atravessar fronteira húngara, próxima da cidade de Indjija, na Sérvia - 05/10/2016 (Marko Djurica/Reuters) Refugiados descansam em um posto de gasolina antes de atravessar fronteira húngara, próxima da cidade de Indjija, na Sérvia - 05/10/2016

61. Imagens do dia - Bandeira chinesa cobre rosto de guarda zoom_out_map 61/100 Bandeira chinesa cobre rosto de soldado em cerimônia de boas-vindas ao primeiro-ministro belga Charles Michel, no Grande Salão do Povo, em Pequim - 31/10/2016 (Thomas Peter/Reuters) Bandeira chinesa cobre rosto de soldado em cerimônia de boas-vindas ao primeiro-ministro belga Charles Michel, no Grande Salão do Povo, em Pequim - 31/10/2016

62. Imagens do dia - Exame de artes na China zoom_out_map 62/100 Estudantes participam de exame de artes em Wuhan, na província chinesa de Hebei - 31/10/2016 (Stringer/Reuters) Estudantes participam de exame de artes em Wuhan, na província chinesa de Hebei - 31/10/2016

63. Imagens do dia - Evacuação de acampamento em Calais, na França zoom_out_map 63/100 Migrante carrega seus pertences durante o segundo dia de evacuação do acampamento de refugiados localizado em Calais, na França - 25/10/2016 (Neil Hall/Reuters) Migrante carrega seus pertences durante o segundo dia de evacuação do acampamento de refugiados localizado em Calais, na França - 25/10/2016

64. Imagens do dia - Equitação em Londres zoom_out_map 64/100 Membros da Escola de Equitação de Viena realizam ensaio com cavalos para apresentação no SSE Arena, em Londres - 10/11/2016 (Peter Nicholls/Reuters) Membros da Escola de Equitação de Viena realizam ensaio com cavalos para apresentação no SSE Arena, em Londres - 10/11/2016

65. Imagens do dia - Palhas queimadas na Índia zoom_out_map 65/100 Agricultor queima palhas em um campo na cidade de Jalandhar, no estado indiano de Punjab - 04/11/2016 (Shammi Mehra/AFP) Agricultor queima palhas em um campo na cidade de Jalandhar, no estado indiano de Punjab - 04/11/2016

66. Imagens do dia - Cotidiano na Índia zoom_out_map 66/100 Homem caminha por um jardim na região de Srinagar, na Índia, eu um dia de outono - 15/11/2016 (Danish Ismail/Reuters)

67. Imagens do dia - Ofensiva militar em Mosul, no Iraque zoom_out_map 67/100 Menino é fotografado em acampamento montado para desabrigados na cidade de Erbil, no Iraque, durante a ofensiva militar em Mosul, para combater o grupo extremista Estado Islâmico - 25/10/2016 (Zohra Bensemra/Reuters) Menino é fotografado em acampamento montado para desabrigados na cidade de Erbil, no Iraque, durante a ofensiva militar em Mosul, para combater o grupo extremista Estado Islâmico - 25/10/2016

68. Imagens do dia - Demolição do acampamento de Calais, na França zoom_out_map 68/100 Urso de pelúcia é visto dentro de barraca localizada no acampamento de Calais, na França. Os abrigos improvisados no campo foram demolidos e os refugiados foram transferidos para centros de acolhimento - 28/10/2016 (Francois Nascimbeni/AFP) Urso de pelúcia é visto dentro de barraca localizada no acampamento de Calais, na França. Os abrigos improvisados no campo foram demolidos e os refugiados foram transferidos para centros de acolhimento - 28/10/2016

69. Imagens do dia - Mulher carrega cesta em campo de vegetais na Índia zoom_out_map 69/100 Mulher carrega cesta na cabeça, em um campo de vegetais localizado nos arredores de Srinagar, na Índia - 01/11/2016 (Danish Ismail/Reuters) Mulher carrega cesta na cabeça, em um campo de vegetais localizado nos arredores de Srinagar, na Índia - 01/11/2016

70. Imagens do dia - Ofensiva militar em Mosul zoom_out_map 70/100 Soldado das forças iraquianas é visto com bola após retornar de combate contra o grupo extremista Estado Islâmico, na cidade de Bashiqa, distrito iraquiano de Mosul - 09/11/2016 (Odd Andersen/AFP) Soldado das forças iraquianas é visto com bola após retornar de combate contra o grupo extremista Estado Islâmico, na cidade de Bashiqa, distrito iraquiano de Mosul - 09/11/2016

71. Imagens do dia - Festival na Tailândia zoom_out_map 71/100 Lanternas são colocadas no ar durante o festival de Yee Peng, na cidade de Chiang Mai, norte da Tailândia - 14/11/2016 (Athit Perawongmetha/Reuters) Lanternas são colocadas no ar durante o festival de Yee Peng, na cidade de Chiang Mai, norte da Tailândia - 14/11/2016

72. Imagens do dia - Futebol no Iraque zoom_out_map 72/100 Garoto que perdeu perna em ataque aéreo joga futebol no campo de Debaga, nos arredores da cidade iraquiana de Erbil - 24/11/2016 (Mohammed Salem/Reuters) Garoto que perdeu perna em ataque aéreo joga futebol no campo de Debaga, nos arredores da cidade iraquiana de Erbil - 24/11/2016

zoom_out_map 73/100 Lua cheia é vista atrás da estátua de Cristo Redentor, no Rio de Janeiro (RJ) - 19/07/2016 (Bruno Kelly/Reuters)

zoom_out_map 74/100 Fiilhote de panda gigante cai do palco durante uma exposição em Chengdu, província de Sichuan, na China (China Daily/Reuters)

75. Urso polar é mantido preso dentro de shopping de Guangzhou, na China, para fazer selfies com os visitantes zoom_out_map 75/100 Urso polar é mantido preso dentro de shopping de Guangzhou, na China, para fazer selfies com os visitantes (YouTube/Reprodução) Urso polar é mantido preso dentro de shopping de Guangzhou, na China, para fazer selfies com os visitantes

zoom_out_map 76/100 O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), se dirige ao Senado Federal, para entregar o pedido de impeachment de Dilma Rousseff, ao presidente do Senado, Renan Calheiros - 18/04/2016 (Andressa Anholete/AFP)

zoom_out_map 77/100 A presidente Dilma Rousseff participa da cerimônia de acendimento da Tocha Olímpica Rio 2016, no Palácio do Planalto, em Brasília - 03/05/2016 (Dida Sampaio/Estadão Conteúdo) A presidente Dilma Rousseff participa da cerimônia de acendimento da Tocha Olímpica Rio 2016, no Palácio do Planalto, em Brasília - 03/05/2016

78. Homenagens à Chapecoense após acidente aéreo na Colômbia zoom_out_map 78/100 Torcedor mirim da Chapecoense senta sozinho nas arquibancadas da Arena Condá em Chapecó (SC) , durante homenagens às vítimas do acidente aéreo na Colômbia - 29/11/2016 (Nelson Almeida/AFP)

79. Imagens do dia - Paraquedismo na Sérvia zoom_out_map 79/100 Paraquedistas russos atravessam um arco-íris durante treinamento militar em Kovin, na Sérvia - 07/11/2016 (Marko Djurica/Reuters) Paraquedistas russos atravessam um arco-íris durante treinamento militar em Kovin, na Sérvia - 07/11/2016

80. As melhores imagens de 2016 - Abertura dos Jogos Olímpicos do Rio zoom_out_map 80/100 Moradores da favela da Mangueira assistem a queima de fogos, durante a cerimonia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio-2016, no Estádio do Maracanã - 05/08/2016 (Andrej Isakovic/AFP) Moradores da favela da Mangueira assistem a queima de fogos, durante a cerimonia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio-2016, no Estádio do Maracanã - 05/08/2016

81. Rio-2016: Natação - Katie Ledecky - iPad zoom_out_map 81/100 A nadadora americana Katie Ledecky durante a prova dos 200m nado livre, nos Jogos Olímpicos Rio-2016 - 09/08/2016 (David J. Phillip/AP) A nadadora americana Katie Ledecky durante a prova dos 200m nado livre - 09/08/2016

zoom_out_map 82/100 Neymar se prepara para cobrar pênalti, durante a final do futebol masculino contra a Alemanha, nos Jogos Olímpicos Rio-2016 (Ivan Pacheco/VEJA.com)

83. imagens-do-dia-tecnologia-avião-solar-sobrevoa-pirâmides-egito zoom_out_map 83/100 Solar Impulse 2, o avião movido a energia solar, é fotografado sobrevoando as pirâmides egípcias, antes de pousar em Cairo, no Egito - 13/07/2016 (Jean Revillard/SI2/Reuters)

84. alx_mundo-londres-inglaterra-realeza-trooping-the-colour-20160611-13_original.jpeg zoom_out_map 84/100 Soldado britânico desmaia, durante a parada 'Trooping the Colour', que celebra o aniversário da rainha Elizabeth II, em Londres, na Inglaterra - 11/06/2016 (Dylan Martinez/Reuters/Reuters) Soldado britânico desmaia, durante a parada 'Trooping the Colour', que celebra o aniversário da rainha Elizabeth II, em Londres

85. Imagens do dia - Resgate de refugiados no Mar Mediterrâneo zoom_out_map 85/100 Migrantes e refugiados são resgatados em um barco pela Cruz Vermelha italiana, na costa do Mar Mediterrâneo localizada na Líbia - 03/11/2016 (Andreas Solaro/AFP) Migrantes e refugiados são resgatados em um barco pela Cruz Vermelha italiana, na costa do Mar Mediterrâneo localizada na Líbia - 03/11/2016

86. Imagens do dia - Papa cai durante missa na Polônia zoom_out_map 86/100 Papa Francisco é ajudado depois de cair nas escadas durante uma missa no mosteiro Jasna Gora em Czestochowa, na Polônia. O líder da Igreja Católica está no país para a Jornada Mundial da Juventude - 28/07/2016 (Filippo Monteforte/AFP)

zoom_out_map 87/100 Papa Francisco é fotografado com bebê recém-nascido em visita o hospital San Giovanni, em Roma, Itália - 16-09-2016 (Osservatore Romano/Reuters) Papa Francisco

88. Imagens do dia - Papa Francisco na Suécia zoom_out_map 88/100 Papa Francisco cumprimenta fieis ao chegar no Estádio Swedbank, em Malmo, na Suécia, para realizar missa - 01/11/2016 (Max Rossi/Reuters) Papa Francisco cumprimenta fieis ao chegar no Estádio Swedbank, em Malmo, na Suécia, para realizar missa - 01/11/2016

zoom_out_map 89/100 Oscar Pistorius retira suas próteses durante audiência na Suprema Corte de Pretória, na África do Sul - 15/06/2016 (Siphiwe Sibeko/AFP/AFP)

90. Festival da Tomatina zoom_out_map 90/100 Participantes lançam polpas de tomate durante as festividades anuais da "Tomatina", na aldeia de Buñol, em Valência, na Espanha. 160 toneladas de tomates maduros são utilizados durante o evento - 31/08/2016 (Biel Alino/AFP) Participantes lançam polpas de tomate durante as festividades anuais da "Tomatina", na aldeia de Buñol, em Valência, na Espanha. 160 toneladas de tomates maduros são utilizados durante o evento - 31/08/2016

91. Imagens do dia - Festival de Diwali, na Índia zoom_out_map 91/100 Indianos praticam luta livre em um ringue improvisado, durante o festival de Diwali, na cidade de Calcutá - 27/10/2016 (Rupak De Chowdhuri/Reuters) Indianos praticam luta livre em um ringue improvisado, durante o festival de Diwali, na cidade de Calcutá - 27/10/2016

zoom_out_map 92/100 Bebê girafa 'Kenai' beija sua mãe 'Dioni' no zoológico de La Fleche, noroeste da França - 01/09/2016 (Jean-François Monier/AFP)

zoom_out_map 93/100 Entrevista coletiva com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro do Planejamento, Romero Jucá, sobre a nova meta fiscal de 2016, em Brasília (DF) - 20/05/2016 (Evaristo Sá/AFP)

zoom_out_map 94/100 Morador sírio carrega um bebê morto retirado dos escombros de edifícios depois de um ataque a bomba no bairro de Bab al-Nairab na cidade síria do norte de Aleppo – 25/08/2016 (AMEER ALHALBI/AFP)

zoom_out_map 95/100 Garoto é fotografado em frente a um campo de petróleo incendiado, durante ofensiva do exército iraquiano contra o Estado Islâmico em Mosul - 21/10/2016 (Carl Court/Getty Images)

zoom_out_map 96/100 A egípcia Doaa Elghobashy e a alemã Kira Walkenhorst, durante partida do vôlei de praia feminino, nos Jogos Olímpicos Rio-2016 - 07/08/2016 (Lucy Nicholson/Reuters)

zoom_out_map 97/100 Tempestade de raios é vista em meio a nuvem de fumaça expelida pelo Monte Sakurajima durante uma erupção em Tarumizu, na província de Kagoshima, no Japão - 26/07/2016 (The Asahi Shimbun/Getty Images)

zoom_out_map 98/100 O chimpanzé 'Chacha' grita após escapar do Zoológico de Yagiyama, enquanto tenta capturar homem em fios de alta tensão, no norte do Japão - 14/04/2016 (Kyodo/Reuters)

zoom_out_map 99/100 Presidente americano Barack Obama dança tango durante jantar promovido por Mauricio Macri no Centro Cultural Kirchner, em Buenos Aires (Carlos Barria/VEJA.com)