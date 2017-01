2 /17 Primeiro dia do Rali Dakar 2017, entre Assunção, no Paraguai e Resistência, na Argentina - 02/01/2017 (Dan Istitene/Getty Images)

3 /17 O piloto brasileiro Sylvio Barros, durante o quarto dia do Rali Dakar 2017, entre as cidades de San Salvador de Jujuy, na Argentina e Tupiza, na Bolívia - 05/01/2017 (Dan Istitene/Getty Images)

4 /17 O piloto checo Milan Engel, durante o terceiro dia do Rali Dakar 2017, entre as cidades de San Miguel de Tucuman e San Salvador de Jujuy, na Argentina - 04/01/2017 (Dan Istitene/Getty Images)

5 /17 O piloto português Joaquim Rodrigues dirige motocicleta, durante o terceiro dia do Rali Dakar 2017, entre as cidades de San Miguel de Tucuman e San Salvador de Jujuy, na Argentina - 04/01/2017 (Dan Istitene/Getty Images)

6 /17 O piloto peruano Carlo Vellutino, durante o quarto dia do Rali Dakar 2017, entre as cidades de San Salvador de Jujuy, na Argentina e Tupiza, na Bolívia - 05/01/2017 (Dan Istitene/Getty Images)

7 /17 O piloto holandês Erik Van Loon durante o quinto dia do Rali Dakar 2017, entre as cidades bolivianas de Tupiza e Oruro - 06/01/2017 (Dan Istitene/Getty Images)

8 /17 O piloto espanhol Oscar Romero durante o quinto dia do Rali Dakar 2017, entre as cidades bolivianas de Tupiza e Oruro - 06/01/2017 (Dan Istitene/Getty Images)

9 /17 O piloto russo Sergey Karyakin, dirige quadriciclo durante o quinto dia do Rali Dakar 2017, entre as cidades bolivianas de Tupiza e Oruro - 06/01/2017 (Dan Istitene/Getty Images)

10/17 Público acompanha passagem do carro do piloto francês Eric Bernard, durante o sexto dia do Rali Dakar 2017, entre as cidades bolivianas de Oruro e La Paz - 07/01/2017 (Dan Istitene/Getty Images)