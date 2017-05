Primeira rodada do Brasileirão 2017

zoom_out_map 1/19 Jean comemora gol na partida entre Palmeiras e Vasco, no Allianz Parque na zona oeste de São Paulo, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 - 14/05/2017 (Alexandre Schneider/Getty Images)

2/19 Tche Tche do Palmeiras em jogo contra o Vasco da Gama válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, no Allianz Parque, zona oeste da capital - 14/05/2017 (Alexandre Schneider/Getty Images)

3/19 O técnico Cuca do Palmeiras em jogo contra o Vasco da Gama válido pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 2017, no Allianz Parque, zona oeste da capital - 14/05/2017 (Alexandre Schneider/Getty Images)

4/19 Jean marca o gol na partida entre Palmeiras e Vasco, no Allianz Parque na zona oeste de São Paulo, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 - 14/05/2017 (Alexandre Schneider/Getty Images)

5/19 Ábila comemora gol na partida entre Cruzeiro e São Paulo, no estádio do Mineirão em Belo Horizonte, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 - 14/05/2017 (Pedro Vilela/Getty Images)

6/19 Dede e Lucas Pratto durante partida entre Cruzeiro e São Paulo, no estádio do Mineirão em Belo Horizonte, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 - 14/05/2017 (Pedro Vilela/Getty Images)

7/19 Partida entre Cruzeiro e São Paulo, neste domingo (14) no estádio do Mineirão em Belo Horizonte, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017 - 14/05/2017 (Eduardo Anizelli/Folhapress)

8/19 Torcedores do Sport fazem homenagem ao dia das mães durante partida entre Ponte Preta e Sport, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2017, no Moisés Lucarelli em Campinas, SP - 14/05/2017 (Marcos Bezerra/Futura Press/Folhapress)

9/19 Nino Paraiba comemora gol da Ponte Preta contra o Sport, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Moises Lucarelli, na cidade de Campinas (SP) - 14/05/2017 (Denny Cesare/Codigo19/Folhapress)

10/19 Jogadores do Bahia comemoram gol em partida entre Bahia e Atlético-PR, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, realizada nesse domingo (14), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) - 14/05/2017 (Edson Ruiz/Coofiav/Folhapress)

11/19 Zé Rafael comemora gol em partida entre Bahia e Atlético-PR, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) - 14/05/2017 (Walmir Cirne/Coofiav/Folhapress)

12/19 Lance durante partida entre Avaí e Vitória, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC) - 14/05/2017 (Eduardo Valente/FramePhoto/Folhapress)

13/19 Fluminense vence o Santos por 3 a 2 no Maracanã - 14/05/2017 (Buda Mendes/Getty Images)

14/19 Fluminense vence o Santos por 3 a 2 no Maracanã - 14/05/2017 (Buda Mendes/Getty Images)

15/19 Henrique Dourado do Fluminense comemora o gol durante partida contra o Santos, válida pela 1ª rodada da Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) - 14/05/2017 (Buda Mendes/Getty Images)

16/19 Os jogadores Robinho, do Atlético MG, e Willian Arão do Flamengo, durante a partida de abertura do Campeonato Brasileiro, no Maracanã (Buda Mendes/Getty Images)

17/19 Os jogadores Robinho, do Atlético MG, e Willian Arão do Flamengo, durante a partida de abertura do Campeonato Brasileiro, no Maracanã (Buda Mendes/Getty Images)

18/19 Gabriel (cabeceando) e João Pedro na partida entre Corinthians e Chapecoense, na Arena Corinthians, na primeira rodada do Brasileiro (Ale Cabral/Agif/Folhapress)