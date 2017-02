1. Paz e Caos zoom_out_map 1/16 Os monges chegam sete horas da manhã e meditam por aproximadamente uma hora (Reinaldo Canato/VEJA.com) Os monges chegam sete horas da manhã e meditam por aproximadamente uma hora

Toda terceira sexta-feira de cada mês, monges do Templo budista Busshinji, localizado na Liberdade, partem rumo ao heliponto desativado do Edifício Copan para praticarem meditação, em São Paulo

Com vista para a cidade de São Paulo, monges do Templo budista Busshinji, meditam a 115 metros de altura no heliponto do Edifício Copan

Os monges praticam a meditação zazen que é a forma principal de meditação. "za" significa sentar-se; "zen" refere-se a um estado de meditação produnfa

O monge Jishô Handa, 60 anos, pratica a meditação zazen que é a forma principal de meditação. "za" significa sentar-se; "zen" refere-se a um estado de meditação produnfa

