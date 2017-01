Passe Livre realiza ato contra o aumento da tarifa em São Paulo

zoom_out_map 1/9 Protesto organizado pelo Movimento Passe Livre (MPL), contra o aumento da tarifa do transporte público. O grupo se concentra na Praça do Ciclista, região da Avenida Paulista, em São Paulo (SP), pretendendo seguir até a casa do prefeito João Doria - 12/01/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)

