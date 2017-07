Parada do Orgulho Gay em Berlim - 22/07/2017

1 /7 Milhares de pessoas lotam as ruas de Berlim durante a parada do orgulho gay na Alemanha - 22/07/2017 (Fabrizio Bensch/Reuters)

Parada do Orgulho Gay em Berlim - 22/07/2017

2 /7 Mesmo debaixo de chuva manifestantes se divertem durante a parada do orgulho gay em Berlim, na Alemanha - 22/07/2017 (Fabrizio Bensch/Reuters)

Parada do Orgulho Gay em Berlim - 22/07/2017

3 /7 Milhares de pessoas vão às ruas de Berlim, na Alemanha, desfilar na parada do orgulho gay - 22/07/2017 (John MACDOUGALL/AFP)

4/7 Manifestante se caracteriza com as cores da Venezuela e se diverte na parada do orgulho em Berlim, na Alemanha - 22/07/2017 (John MACDOUGALL/AFP)

Parada do Orgulho Gay em Berlim - 22/07/2017