Os destaques da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

3 /5 O jogador do Vasco, Mateus Vital comemora gol durante partida contra a Ponte Preta, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro realizada no estádio de São Januário, na zona norte do Rio de Janeiro (RJ) - 03/12/2017 (Wagner Assis/Eleven/)

4 /5 O jogador Marquinhos do Avaí durante partida contra o Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro, no estádio da Vila Belmiro. O time de Santa Catarina foi rebaixado para a Série B - 03/12/2017 (Marcos Bezerra/Futura Press/)

5/5 O jogador André, do Sport, comemora gol durante partida contra o Corinthians, válida pela última rodada co Campeonato Brasileiro, no estádio Adelmar da Costa Carvalho,na cidade do Recife (PE). Com a vitória por 1 a 0, o rubronegro escapa do rebaixamento e permanece na elite do futebol brasileiro - 03/12/2017 (Carlos Ezequiel Vannoni/Eleven/)

