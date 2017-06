Onda de calor na Europa

2 /17 Cachorro corre na água, ao longo da margem do rio Yenisei, em um dia quente de verão, na Sibéria, Rússia - 23/06/2017 (Ilya Naymushin/Reuters)

3 /17 Turistas se refrescam no parque La Villette, devido as altas temperaturas de verão atingem Paris, na França - 22/06/2017 (Jean-Paul Pelissier/Reuters)

4 /17 Com a temperatura batendo 35º cachorro se refresca na água de uma fonte em Montpellier, no sul da França - 16/06/2017 (Pascal Guyot/AFP)

6 /17 Turistas aproveitam o forte calor às margem do rio Yenisei em Krasnoyarsk, na região da Sibéria, na Rússia - 22/06/2017 (Ilya Naymushin/Reuters)

7 /17 Cachorro se sacode para secar seus pelos após um mergulho no lago Ammersee em Stegen, perto de Munique na Alemanha - 22/06/2017 (Michaela Rehle/Reuters)

8/17 No parque de diversões Duinrell, no sul da Holanda, uma garota se coloca em frente a uma atração aquática para se refrescar do calor europeu - 21/06/2017 (Koen van Weel/ANP/AFP)

