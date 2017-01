O banal é arte na mostra de Erwin Wurm

zoom_out_map 1/9 Exposição 'Erwin Wurm - O Corpo É a Casa' (Carol Quintanilha/Divulgação)

zoom_out_map 2/9 Exposição “Erwin Wurm – O corpo é a casa” no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo (Cris Faga/Fox Press/Folhapress)

zoom_out_map 3/9 Exposição “Erwin Wurm – O corpo é a casa” no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo (Renato S. Cerqueira/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 4/9 Exposição "O corpo é a casa” do artista austríaco Erwin Wurm, na fachada do CCBB, no Centro de São Paulo (SP) (Renato S. Cerqueira/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 5/9 Exposição 'Erwin Wurm - O Corpo É a Casa' (Carol Quintanilha/Divulgação)

zoom_out_map 6/9 Exposição "O corpo é a casa” do artista austríaco Erwin Wurm, na fachada do CCBB, no Centro de São Paulo (SP) (Renato S. Cerqueira/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 7/9 Exposição "O corpo é a casa” do artista austríaco Erwin Wurm, na fachada do CCBB, no Centro de São Paulo (SP) (Renato S. Cerqueira/Futura Press/Folhapress)

zoom_out_map 8/9 Exposição “Erwin Wurm – O corpo é a casa” no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo (Cris Faga/Fox Press/Folhapress)