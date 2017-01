Movimento Passe Livre faz novo ato contra alta de tarifas em SP

zoom_out_map 1/12 Protesto e queima de catraca em frente à sede da Prefeitura de São Paulo. O MPL (Movimento Passe Livre) realiza segundo ato em repúdio ao aumento da tarifa de integração do transporte público, nesta quinta-feira (19) na região central de São Paulo (SP). Concentração na Estação da Luz, no centro da capital. (Edson Lopes Jr./VEJA.com)

