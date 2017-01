Morre Teori Zavascki, ministro do STF, aos 68 anos

zoom_out_map 1/22 O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Teori Zavascki participa de painel de discussão no III Colóquio sobre a Suprema Corte, na Associação dos advogados de São Paulo - 24/10/2016 (Nelson Antoine/FramePhoto/Folhapress)

zoom_out_map 2/22 O ministro Teori Zavascki na sessão plenária do STF (Supremo Tribunal Federal) - 04/03/2015 (Pedro Ladeira/Folhapress)

zoom_out_map 3/22 Teori Zavascki, ministro do STF, na sessão de julgamento dos embargos infringentes dos réus condenados no caso do mensalão. (ANDRESSA ANHOLETE/Folhapress)

zoom_out_map 4/22 Teori Zavascki, ministro do STF - 05/11/2014 (SCO/STF/Divulgação)

zoom_out_map 5/22 Teori Zavascki toma posse como novo ministro do STF - 29/11/2012 (Ed Ferreira)

zoom_out_map 6/22 Teori Zavascki, ministro do STF, com a lista dos envolvidos do Petrolão, no STJ - 02 / 03 / 2015 (Cristiano Mariz/VEJA)

zoom_out_map 7/22 Teori Zavascki, ministro do STF, com a lista dos envolvidos do Petrolão, no STJ - 04 / 03 / 2015 (Cristiano Mariz/VEJA)

zoom_out_map 8/22 Teori Zavascki, ministro do STF, durante o julgamento da ação penal 470, denominação oficial do processo do mensalão - 11 / 09 / 2013 (Cristiano Mariz/VEJA)

zoom_out_map 9/22 O ministro Teori Zavascki tomando posse como novo integrante do STF - 29/11/2012 (Ed Ferreira/Estadão Conteúdo)

zoom_out_map 10/22 Teori Zavascki, ministro do STF - 24/04/2013 (Cristiano Mariz/VEJA)

zoom_out_map 11/22 Ministro Teori Zavascki no julgamento de recursos na AP 470 - 22 / 08 / 2013 (FELLIPE SAMPAIO/VEJA)

zoom_out_map 12/22 O ministro Teori Zavascki, durante sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) (Pedro França/Agência Senado)

zoom_out_map 13/22 O ministro Teori Zavascki, durante sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) (Pedro França/Agência Senado)

zoom_out_map 14/22 O ministro do STF, Teori Zavascki, analisa recurso sobre ex-diretor da Petrobras (Valter Campanato/Agência Brasil)

zoom_out_map 15/22 O ministro Teori Zavascki, durante sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) (Pedro França/Agência Senado)

zoom_out_map 16/22 O ministro Teori Zavascki durante sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (Antonio Cruz/Agência Brasil)

zoom_out_map 17/22 STF analisa recurso sobre ex-diretor da Petrobras, o ministro e relator do processo, Teori Zavascki, preside a segunda turma que julga o recurso da PGR (Valter Campanato/Agência Brasil) (Valter Campanato/Agência Brasil)

zoom_out_map 18/22 O ministro do STF, Teori Zavascki, na sessão de julgamento sobre a aceitação da denúncia apresentada pela PGR contra o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha - 03/03/2016 (Antonio Cruz/Agência Brasil)

zoom_out_map 19/22 O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, durante análise dos recursos apresentados pelas defesas dos 25 réus condenados pela corte, os chamados embargos, (Nelson Jr./SCO/STF/VEJA)

zoom_out_map 20/22 Ministro Teori Zavascki durante o julgamento do mensalão, em 05/12/2012 (Carlos Humberto/SCO/STF/VEJA)

zoom_out_map 21/22 O ministro Teori Zavascki, durante sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (Pedro França/Agência Senado/VEJA)