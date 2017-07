Japão inaugura aquário com exposição Hi-Tech

zoom_out_map 1/14 Instalação produzido pelo artista Hidetomo Kimura com peixes-dourados em aquários iluminados no aquário de Tóquio, no Japão. Cerca de 5 mil peixes-dourados e 3 mil peixes tropicais estão expostos em 130 aquários em formatos diferentes e únicos. Eles ainda são iluminados com luz LED, possuem projeções mapeadas e músicas em um show produzido pelo artista japonês. (Kim Kyung-Hoon/Reuters) Instalações usam peixinhos dourados e outras espécies tropicais em tanques iluminados com luzes de LED em exposição produzida pelo artista japonês Hidetomo Kimura

