Incêndio florestal em Mariposa na Califórnia

1. Incêndio florestal em Mariposa, Califórnia zoom_out_map 1/11 As chamas do incêndio florestal Detwiler queimam sobre as colinas da cidade de Mariposa, na Califórnia (Justin Sullivan/Getty Images/AFP) As chamas do incêndio florestal Detwiler queimam sobre a colina da cidade de Mariposa, na Califórnia

2. Incêndio florestal em Mariposa, Califórnia zoom_out_map 2/11 Um bombeiro do condado de Los Angeles trabalha para conter as chamas do incêndio Detwiler que atingiu a pequena cidade de Mariposa, no estado da Califórnia - 18/07/2017 (Justin Sullivan/Getty Images/AFP) Um bombeiro do condado de Los Angeles trabalha para conter as chamas do incêndio Detwiler que atingiu a pequena cidade de Mariposa na noite do dia 18/07/20127 no estado da Califórnia

3. Incêndio florestal em Mariposa, Califórnia zoom_out_map 3/11 Um bombeiro trabalha para conter as chamas do incêndio Detwiler que se espalha para as proximidades da pequena cidade de Mariposa, na Califórnia (Josh Edelson/AFP) Um bombeiro trabalha para conter as chamas do incêndio Detwiler que se espalha para as proximidades da pequena cidade de Mariposa, na Califórnia

4. Incêndio florestal em Mariposa, Califórnia zoom_out_map 4/11 Três homens do corpo de bombeiros da Califórnia lutam contra as chamas do incêndio Detwiler que atingiu a pequena cidade de Mariposa e obrigou centenas de moradores a deixarem suas casas (Josh Edelson/AFP) Três homens do corpo de bombeiros da Califórnia lutam contra as chamas do incêndio Detwiler que atingiu a pequena cidade de Mariposa e obrigou centenas de moradores a deixarem suas casas

5. Incêndio florestal em Mariposa, Califórnia zoom_out_map 5/11 De cima do caminhão, um bombeiro monitora o fogo do incêndio Detwiler que já devastou mais de 25 mil hectares e forçou centenas de pessoas a evacuar suas casas na cidade de Mariposa, Califórnia (Justin Sullivan/Getty Images/AFP) De cima do caminhão, um bombeiro monitora o fogo do incêndio Detwiler que já devastou mais de 25 mil hectares, forçou centenas de pessoas a evacuar suas casas e destruiu pelo menos 8 estruturas na cidade de Mariposa, na Califórnia

6. Incêndio florestal em Mariposa, Califórnia zoom_out_map 6/11 As chamas do incêndio florestal Detwiler queimam sobre as colinas da cidade de Mariposa, na Califórnia (Justin Sullivan/Getty Images/AFP) As chamas do incêndio Detwiler queimam sobre a colina da cidade de Mariposa, na Califórnia

7. Incêndio florestal em Mariposa, Califórnia zoom_out_map 7/11 Bombeiros jogam água para conter o incêndio Detwiler em Mariposa, Califórnia. Mais de 1.400 bombeiros estão lutando contra o fogo que queimou mais de 25 mil hectares e forçou centenas de pessoas a evacuar suas casas (Justin Sullivan/Getty Images/AFP) Bombeiros jogam água para conter o incêndio Detwiler em Mariposa, Califórnia. Mais de 1.400 bombeiros estão lutando contra o fogo que queimou mais de 25 mil hectares, forçou centenas de pessoas a evacuar suas casas e destruiu pelo menos 8 estruturas

8. Incêndio florestal em Mariposa, Califórnia zoom_out_map 8/11 Chamas do incêndio Detwiler invadem uma rodovia na cidade de Mariposa, na Califórnia (Darin McKinney/Reuters) Chamas do incêndio Detwiler invadem uma rodovia em Mariposa, na Califórnia

9. Incêndio florestal em Mariposa, Califórnia zoom_out_map 9/11 O fogo explode no lado norte do rio Merced depois que as autoridades ordenaram evacuações devido ao incêndio Detwiler que ameaça a população de Mariposa, na Califórnia (Al Golub/Reuters) O fogo explode no lado norte do rio Merced depois que as autoridades ordenaram evacuações devido ao incêndio Detwiler que ameaça a população de Mariposa, na Califórnia

10. Incêndio florestal em Mariposa, Califórnia zoom_out_map 10/11 O líder da equipe Cal Fire Strike, do corpo de bombeiros da Califórnia, realiza uma reunião no Shilling Ranch depois que as autoridades solicitaram evacuações devido ao incêndio de Detwiler, na pequena cidade de Mariposa (Al Golub/Reuters) O líder da equipe Cal Fire Strike, do corpo de bombeiros da Califórnia, realiza uma reunião no Shilling Ranch depois que as autoridades solicitaram evacuações devido ao incêndio de Detwiler, em Mariposa na Califórnia