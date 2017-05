Imagens do dia 31 de maio

Mulher fotografada do lado de fora de um hospital após um ataque terrorista com bomba em Cabul, no Afeganistão - 31/05/2017

1 /6 Mulher fotografada do lado de fora de um hospital após um ataque terrorista com bomba em Cabul, no Afeganistão - 31/05/2017 (Mohammad Ismail/Reuters)

3/6 Menina brinca com as alpacas Juliette e Romeu, dentro de um recinto aberto no zoológico Royev Ruchey, no subúrbio de Krasnoyarsk, região da Sibéria, na Rússia - 31/05/2017 (Ilya Naymushin/Reuters)

Menina brinca com as alpacas Juliette e Romeu, dentro de um recinto aberto no zoológico Royev Ruchey, no subúrbio de Krasnoyarsk, região da Sibéria, na Rússia - 31/05/2017