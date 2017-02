Imagens do dia 3 de fevereiro

1 /5 O secretário de Defesa americano, James Mattis (2º dir.), e seu homólogo sul-coreano, Han Min-Koo (3ª dir.) fazem minuto de silencio durante visita ao cemitério nacional em Seul, Coréia do Sul - 03-02-2017 (Oh Dae-il/News1/Reuters)

5/5 Ondas enormes quebram no porto de Lesconil, na França. Tempestades irão atingir o noroeste do país, de acordo com meteorologistas, que também prevêem ventos e ondas fortes, com o risco de inundações em algumas áreas (FRED TANNEAU/AFP)

