Imagens do dia 28 de setembro

Bombeiros catalãos estendem uma grande bandeira de amor à democracia durante uma manifestação que apoia o referendo da independência, na frente do Museu de História da Catalunha, em Barcelona - 28/09/2017

1 /5 Bombeiros catalãos estendem uma grande bandeira de amor à democracia durante uma manifestação que apoia o referendo da independência, na frente do Museu de História da Catalunha, em Barcelona - 28/09/2017 (Lluis Gene/AFP)

2/5 Pessoas seguram tochas feitas de peles de vinho durante a procissão El Vitor Civic em Mayorga, província de Valladolid, na Espanha. Todos os dias 27 de setembro, os aldeões de Mayorga comemoram a chegada das relíquias de Santo Toribio de Mongroviejo ao seu local de nascimento. A tradição remonta ao ano de 1752, quando os aldeões saíram às ruas com tochas à noite para receber as relíquias do Santo vindas da América Latina - 27/09/2017 (Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Pessoas seguram tochas feitas de peles de vinho durante a procissão El Vitor Civic em Mayorga, província de Valladolid, na Espanha. Todos os dias 27 de setembro, os aldeões de Mayorga comemoram a chegada das relíquias de Santo Toribio de Mongroviejo ao seu local de nascimento. A tradição remonta ao ano de 1752, quando os aldeões saíram às ruas com tochas à noite para receber as relíquias do Santo vindas da América Latina - 27/09/2017