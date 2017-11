Imagens do dia 28 de novembro

3/5 Um devoto hindu Sadhu pinta seu rosto com uma pasta colorida no templo Pashupatinath, em Katmandu, no Nepal. Dezenas de sadhus vivem ao redor do templo dedicando sua vida ao Senhor Shiva, o deus Hindu da destruição - 28/11/2017 (Prakash Mathema/)

