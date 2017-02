Imagens do dia 28 de fevereiro

1 /8 Garota carrega utensílios após lavá-los em uma pequena fonte de água próxima a linha do trem da cidade de Agartala, Índia - 28/02/2017 (Jayanta Dey/Reuters)

3/8 Kellyanne Conway recebe líderes do movimento negro estudantil no Salão Oval da Casa Branca, junto com presidente americano Donald Trump - 28/02/2017 (Brendan Smialowski/AFP)