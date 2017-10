Imagens do dia 27 de outubro

1/2 Homem conduz seu camelo durante o por-do-sol na Feira de Camelos de Pushkar no estado indiano do Rajastão. O evento anual de cinco dias está entre as maiores feiras de camelo do mundo - 26/10/2017 (Dominique Faget/AFP)

