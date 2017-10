Imagens do dia 24 de outubro

Aldeões indonésios observam erupção do vulcão Monte Sinabung em Karo, no norte da Sumatra - 24/10/2017

1 /9 Aldeões indonésios observam erupção do vulcão Monte Sinabung em Karo, no norte da Sumatra - 24/10/2017 (Ivan Damanik/AFP)

Menina observa a manifestação "Sem Muros" promovida por ativistas nos Estados Unidos em frente ao muro que divide Ciudad Juarez, no México, de Sunland Park, Novo México, nos Estados Unidos - 24/10/2017

3 /9 Menina observa a manifestação "Sem Muros" promovida por ativistas nos Estados Unidos em frente ao muro que divide Ciudad Juarez, no México, de Sunland Park, Novo México, nos Estados Unidos - 24/10/2017 (Herika Martinez/AFP)

4 /9 O juiz federal Sergio Moro participa do Fórum "Mãos Limpas e Lava Jato" em São Paulo - 24/10/2017 (Paulo Whitaker/Reuters)

5 /9 Presidente chinês Xi Jinpin, entre os ex-presidentes Hu Jintao e Jiang Zemin, durante Congresso do Partido Comunista chinês, em Pequim - 24/10/2017 (Thomas Peter/Reuters)

6/9 Mulheres jogam seus chapéus para cima enquanto posam para fotógrafos na Praça Tiananmen antes do início da sessão de encerramento do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, em Pequim - 24/10/2017 (Thomas Peter/Reuters)

Mulheres jogam seus chapéus para cima enquanto posam para fotógrafos na Praça Tiananmen antes do início da sessão de encerramento do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, em Pequim - 24/10/2017