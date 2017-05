Imagens do dia 24 de maio

1 /8 O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), deixa o local em meio ao tumulto durante ato de lançamento da ampliação do programa habitacional "PPP da Habitação" na região da Luz, na capital paulista - 24/05/2017 (Newton Menezes/Futura Press)

3 /8 Guardas florestais tentam resgatar um elefante ferido que caiu em um lago no Santuário de Vida Selvagem de Amchang nos arredores de Guwahati, na Índia - 24/05/2017 (Anuwar Hazarika/Reuters)

4 /8 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o papa Francisco se cumprimentam durante encontro no Vaticano - 24/05/2017 (Osservatore Romano/Reuters)

5/8 Ativistas se abraçam durante manifestação em Taipei, após decisão do tribunal constitucional de Taiwan favorável à legalidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo - 24/05/2017 (Tyrone Su/Reuters)

