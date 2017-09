Imagens do dia 22 de setembro

1/15 Um praticante de parapente é fotografado durante o nascer do sol na cidade de Glastonbury, na Inglaterra, marcando o dia de hoje como o início do outono no hemisfério norte - 22/09/2017 (Matt Cardy/Getty Images)

Um praticante de parapente é fotografado durante o nascer do sol na cidade de Glastonbury, na Inglaterra, marcando o dia de hoje como o início do outono no hemisfério norte - 22/09/2017