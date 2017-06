Imagens do dia 22 de junho

1/5 Espectadora posa para foto durante o terceiro dia de competições do Royal Ascot, a mais tradicional corrida de cavalos do Reino Unido realizada no condado de Berkshire - 22/06/2017 (Toby Melville/Reuters)

Espectadora posa para foto durante o terceiro dia de competições do Royal Ascot, a mais tradicional corrida de cavalos do Reino Unido realizada no condado de Berkshire - 22/06/2017