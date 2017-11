Imagens do dia 21 de novembro

4/6 Mulher caminha com uma criança em um carrinho de bebê do lado de fora do Centro Heydar Aliyev em Baku, no Azerbaijão - 21/11/2017 (Peter Cziborra/)

Mulher caminha com uma criança em um carrinho de bebê do lado de fora do Centro Heydar Aliyev em Baku, no Azerbaijão - 21/11/2017